Будет ли Перизат Кайрат подавать апелляцию, спросили ее адвоката

После оглашения приговора главе фонда BIZ BIRGEMIZ Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой их защитник ответил на вопросы СМИ, передает корреспондент NUR.KZ.

Защитник отметил, что ни он, ни его подзащитные не знали, какой срок им будет вынесен.

"Только сейчас узнали, и после этого мы будем, надеюсь, обсуждать. Приговор суда считаем незаконным и необоснованным. В связи с этим будем обжаловать, доводы свои приведем в апелляционной жалобе полностью", - сказал Асланбек Давлетьяров.

Он же прокомментировал как отреагировала Перизат Кайрат на приговор суда.

"Я не успел с ней даже поговорить, после оглашения приговора ее сразу же увели. Реакция - в связи с тем что назначены такие большие сроки, конечно, тяжелая реакция была, тяжелое эмоциональное состояние у них. Но нет, не плакали, ничего не говорили, не падали в обморок, приняли, но не согласны. Не успел поговорить, сейчас поеду в СИЗО и там будем разговаривать и готовиться к апелляции", - добавил спикер.

Он намерен настаивать на полной невиновности Кайрат Перизат.

"У нас же позиция была о невиновности, о каком сроке идет речь. Лично я собираюсь просить об оправдании (с своей апелляции - прим. ред.)", - резюмировал он.

Напомним, что сегодня Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева получили 10 и 7 лет лишения свободы с конфискацией квартир, машин и прочего имущества и обязательством возместить ущерб более 50-ти казахстанцам, которые перечисляли деньги в фонд на благотворительность, - сумма составила более 1,5 млрд тенге.

Суд над Перизат Кайрат

Напомним, ранее сторона обвинения огласила, в чем обвиняется учредитель благотворительного фонда Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева. Также прокуроры рассказали, как Перизат Кайрат потратила собранные на помощь при паводках почти 2 млрд тенге.

Сама Перизат Кайрат отрицала миллиардные траты. Кроме того, обвиняемая попросила в первую очередь допросить Бауыржана Байбека. А еще в деле о хищениях через фонд BIZ BIRGEMIZ оказались перчатки Головкина, купленные с аукциона.

В ходе допроса выяснилось, что подписи под некоторыми документами фонда "Biz Birgemiz Qazaqstan 2023" не принадлежат его учредителям. В частности, Сергей Матюшенко заявил, что подпись не принадлежит ему.

Также выступил глава фонда "Асар-Уме" Асхат Нурмашев. Он заявил, что в честности Перизат Кайрат его убедило наличие у нее доступа на склад в Абу-Даби, а также ее слова о том, что она знакома "с правящей семьей в ОАЭ".

Далее в суде Астаны допросили новых свидетелей, которые жертвовали деньги в фонд Biz Birgemiz во время паводков в Казахстане. Среди них оказались родители учеников НИШ. А представитель ТОО "Скиф трейд" в письменных показаниях заявил в суде об ущербе в 10 млн тенге - деньги он перевел в фонд Кайрат.

Во время судебного процесса по делу о хищениях из благотворительного фонда подсудимая Перизат Кайрат не смогла сдержать эмоций. Также по делу Кайрат выяснилось, что она не окончила учебу. Кроме того, выступила подруга подсудимой Перизат Кайрат - она рассказала о разговоре, когда Перизат спрашивала ее о том, "как замутить диплом".

Позже стало известно, что выступление Перизат Кайрат в суде пройдет в закрытом режиме - это означает, что журналисты не смогут следить за процессом в этой части и не будут допущены к записи речи подсудимых Перизат Кайрат и ее матери.

Кроме того, сообщалось, что потерпевшие не согласились со смягчением наказания для матери главы фонда Перизат Кайрат.

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