"Лже-фонд и особый цинизм": судья объяснил, почему дал срок Перизат Кайрат и ее матери

В суде Астаны сегодня огласили приговор главе фонда BIZ BIRGEMIZ Перизат Кайрат и ее матери - судья разъяснил, почему назначил лишение свободы подсудимым, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вина Кайрат и Гайни Алашбаевой в мошенничестве, совершенном в группе лиц по предварительному сговору неоднократно и в особо крупном размере, а также легализация денег, полученных преступным путем, полностью доказана собранными доказательствами, показаниями потерпевших, свидетелей, банковскими выписками и вещдоками.

Способ совершенного мошенничества заключался в использовании лже-фонда под предлогом сбора пожертвований народа на благотворительные цели. Совершенное преступление, по мнению суда, отличается особой циничностью, подрывает основы казахстанского общества, то есть толерантность и сострадание к нуждающимся, и породили сомнения у наших граждан в необходимости благих дел", - заявил судья.

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Он добавил, что смягчающих обстоятельств в деле нет. Отягощающим обстоятельством признано то, что подсудимые совершили преступные действия в период ЧС в стране.

"Причиненный особо крупный ущерб не возмещен. Учитывая вышеизложенное, суд считает справедливым наказание в виде лишения свободы", - добавил судья.

Напомним, что Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева получили 10 и 7 лет лишения свободы с конфискацией квартир, машин и прочего имущества и обязательством возместить ущерб более 50-ти казахстанцам, которые перечисляли деньги в фонд на благотворительность, - сумма составила более 1,5 млрд тенге.

Суд над Перизат Кайрат

Напомним, ранее сторона обвинения огласила, в чем обвиняется учредитель благотворительного фонда Перизат Кайрат и ее мать Гайни Алашбаева. Также прокуроры рассказали, как Перизат Кайрат потратила собранные на помощь при паводках почти 2 млрд тенге.

Сама Перизат Кайрат отрицала миллиардные траты. Кроме того, обвиняемая попросила в первую очередь допросить Бауыржана Байбека. А еще в деле о хищениях через фонд BIZ BIRGEMIZ оказались перчатки Головкина, купленные с аукциона.

В ходе допроса выяснилось, что подписи под некоторыми документами фонда "Biz Birgemiz Qazaqstan 2023" не принадлежат его учредителям. В частности, Сергей Матюшенко заявил, что подпись не принадлежит ему.

Также выступил глава фонда "Асар-Уме" Асхат Нурмашев. Он заявил, что в честности Перизат Кайрат его убедило наличие у нее доступа на склад в Абу-Даби, а также ее слова о том, что она знакома "с правящей семьей в ОАЭ".

Далее в суде Астаны допросили новых свидетелей, которые жертвовали деньги в фонд Biz Birgemiz во время паводков в Казахстане. Среди них оказались родители учеников НИШ. А представитель ТОО "Скиф трейд" в письменных показаниях заявил в суде об ущербе в 10 млн тенге - деньги он перевел в фонд Кайрат.

Во время судебного процесса по делу о хищениях из благотворительного фонда подсудимая Перизат Кайрат не смогла сдержать эмоций. Также по делу Кайрат выяснилось, что она не окончила учебу. Кроме того, выступила подруга подсудимой Перизат Кайрат - она рассказала о разговоре, когда Перизат спрашивала ее о том, "как замутить диплом".

Позже стало известно, что выступление Перизат Кайрат в суде пройдет в закрытом режиме - это означает, что журналисты не смогут следить за процессом в этой части и не будут допущены к записи речи подсудимых Перизат Кайрат и ее матери.

Кроме того, сообщалось, что потерпевшие не согласились со смягчением наказания для матери главы фонда Перизат Кайрат.

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