Стало известно, когда начнется суд по делу Перизат Кайрат

Сегодня в кулуарах мажилиса заместитель председателя АФМ Женис Елемесов рассказал о ходе процесса по делу Перизат Кайрат и сроках направления его в суд, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам заместителя главы Агентства по финансовому мониторингу Жениса Елемесова, идет процесс ознакомления участников с материалами дела.

"Участники ознакамливаются с материалами уголовного дела. Есть четкий график, ознакомление должно завершиться 9 июня. Далее 3 дня будут на ходатайства, и далее в течение 10 дней прокуратура примет решение о направлении дела в суд. В качестве подозреваемых также идут два человека - дочь и мать", - уточнил спикер.

Елемесов отметил, что подозреваемая Перизат Кайрат "затягивала" ознакомление с делом, в связи с чем было принято решение установить график процедур по рассматриваемому делу.

Перизат Кайрат, по словам Елемесова, будут предъявлены обвинения по двум статьям УК РК - 190 (Мошенничество) и 218 (Легализация денег).

Напомним, ранее 3 апреля зампред Агентства по финансовому мониторингу сообщил, что расследование дела Перизат Кайрат завершено.

Днем позже стало известно, что деяния Перизат Кайрат и ее матери квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере и легализация денег, полученных преступным путем.

Дело Перизат Кайрат

В ноябре прошлого года стало известно, что учредителя благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков. Также в ведомстве объясняли, почему благотворительный фонд решили проверить только сейчас, при том, что речь идет о возможном хищении средств, собранных во время паводков еще весной этого года.

После случившегося партия Amanat сделала заявление по фонду Biz Birgemiz, а Кайрат также сняли с должности президента федерации паранастольного тенниса.

Позже в АФМ сообщили, что выявлен еще один эпизод противоправной деятельности. А затем стало известно, что Кайрат арестовали на 2 месяца в рамках расследования.

В середине февраля зампред АФМ Елемесов сообщил, что в деле Перизат Кайрат появился новый эпизод. Вскоре в отношении Кайрат зарегистрировали еще одно уголовное дело.

В марте стало известно, что фонд "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" принудительно ликвидируют.