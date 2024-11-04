Информацию о задержании "лидера ОПГ из Талгара" прокомментировали в полиции

В Департаменте полиции Алматинской области прокомментировали появившуюся в Сети информацию о задержании "лидера ОПГ из Талгара", передает корреспондент NUR.KZ.

Информацию о задержании опубликовал Telegram-канал "Письма президенту".

"Поступила информация, что сотрудники правоохранительных органов устроили неожиданный сюрприз и задержали того самого "Хасана" из Талгара якобы за преступление 10-летней давности", – говорится в посте.

В Департаменте полиции Алматинской области нашему корреспонденту подтвердили, что задержали мужчину.

"2 ноября 2024 года гражданин К. задержан и помещен в изолятор временного содержания по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и похищении гражданина А., совершенных в июне 2021 года.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий для обеспечения всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств преступлений", – говорится в сообщении правоохранителей.

Отмечается, что материалы дела направлены в суд для санкционирования меры пресечения.

"Расследование находится на контроле руководства областного департамента полиции. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", – добавили в полиции.

Отметим, ранее в соцсетях появилась информация, что к убийству 16-летнего Шерзата Болата якобы может быть причастна ОПГ "Хуторские", которую, по данным из соцсетей, возглавляет Хасан К.

При этом первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов, ранее занимавший пост главы ДП Алматинской области, опроверг эти данные, заявив, что ОПГ "Хуторские" не существует.

"Что касается ОПГ "Хуторские", у нас такой на учете нет", – заявил Аленов.

Убийство Шерзата Болата

4 октября ночью в Талгаре между группой людей произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. Местные жители сообщали, что слышали выстрелы. В результате конфликта два человека были доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении.

Погибшим оказался 16-летний подросток по имени Шерзат Болат.

12 октября сгорел дом семьи убитого. Во время недавней пресс-конференции выяснилось, что на месте поджога нашли канистру и перчатки.

Изначально в МВД сообщали, что подозреваемыми по делу проходят 10 человек. Однако позже стало известно о задержании еще одного человека.

На данный момент дело об убийстве подростка расследуют по пяти статьям Уголовного кодекса: статья 99 "Умышленное убийство", статья 293 "Хулиганство", статья 115 "Угроза", статья 432 "Укрывательство преступления" и статья 434 "Недонесение о преступлении".

На прошлой неделе заместитель генпрокурора Галымжан Койгелдиев прокомментировал ход расследования дела. Он сообщил, что в отношении отца погибшего подростка никакого уголовного дела нет. Расследуется факт поджога, назначены экспертизы.

Позже в Минюсте рассказали, что по делу назначены пять экспертиз. Три из них уже завершены, их результаты переданы правоохранителям.

Добавим, что после гибели подростка в Талгаре заместитель прокурора Алматинской области Саян Бакиров и прокурор Талгарского района Ескендір Бекманов были освобождены от занимаемых должностей.

Своих постов лишились также аким города Бахыт Куришбеков и его заместитель Матан Сагындык, руководитель аппарата акима Талгарского района Аслан Касымбаев, первый заместитель начальника ДП Алматинской области Серик Шалхаров, начальник управления полиции Талгарского района Нуржан Кунтунов и другие.