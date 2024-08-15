Мужчину приговорили к лишению свободы за продажу мяса сайги в Аркалыке
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Житель Аркалыка занимался продажей мяса сайги на территории города - его осудили и приговорили к лишению свободы с конфискацией имущества, передает телеканал "Астана".
Прокуратурой города Аркалыка в ходе анализа было установлено, что житель города неоднократно на территории города незаконно реализовывал мясо сайгака.
Было проведено досудебное расследование, в ходе которого изъято мясо 5 туш сайгака. По данным надзорного ведомства, ущерб государству составил более 21 млн тенге.
Судом гражданин признан виновным в совершении экологического преступления с назначением наказания в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией автомобиля.
В настоящее время приговор вступил в законную силу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2149123-muzhchinu-prigovorili-k-lisheniyu-svobody-za-prodazhu-myasa-saygi-v-arkalyke/