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Мужчину приговорили к лишению свободы за продажу мяса сайги в Аркалыке

Опубликовано:

Сайгак лежит в траве
Сайгак. Иллюстративное фото: DNK-KolyaN/Getty Images

Житель Аркалыка занимался продажей мяса сайги на территории города - его осудили и приговорили к лишению свободы с конфискацией имущества, передает телеканал "Астана".

Прокуратурой города Аркалыка в ходе анализа было установлено, что житель города неоднократно на территории города незаконно реализовывал мясо сайгака.

Было проведено досудебное расследование, в ходе которого изъято мясо 5 туш сайгака. По данным надзорного ведомства, ущерб государству составил более 21 млн тенге.

Судом гражданин признан виновным в совершении экологического преступления с назначением наказания в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией автомобиля.

В настоящее время приговор вступил в законную силу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2149123-muzhchinu-prigovorili-k-lisheniyu-svobody-za-prodazhu-myasa-saygi-v-arkalyke/

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