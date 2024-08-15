Мужчину приговорили к лишению свободы за продажу мяса сайги в Аркалыке

Житель Аркалыка занимался продажей мяса сайги на территории города - его осудили и приговорили к лишению свободы с конфискацией имущества, передает телеканал "Астана".

Прокуратурой города Аркалыка в ходе анализа было установлено, что житель города неоднократно на территории города незаконно реализовывал мясо сайгака.

Было проведено досудебное расследование, в ходе которого изъято мясо 5 туш сайгака. По данным надзорного ведомства, ущерб государству составил более 21 млн тенге.

Судом гражданин признан виновным в совершении экологического преступления с назначением наказания в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией автомобиля.

В настоящее время приговор вступил в законную силу.