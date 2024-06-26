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Суд по апелляции Бишимбаева может закончиться сегодня, заявила его адвокат

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Куандык Бишимбаев
Куандык Бишимбаев. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

В кулуарах судебного заседания по рассмотрению апелляции по делу Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова адвокат назвала возможный срок окончания суда, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я думаю, что после обеда (закончится процесс - прим. ред.). Там уже осталась сторона Байжанова, и уже потерпевшие свои возражения на апелляционные жалобы (выскажут - прим. ред.)", - заявила адвокат Куандыка Бишимбаева Назкен Кусаинова.

Она добавила, что по закону апелляционная инстанция может рассматривать апелляцию в срок до 1 месяца.

"Могут и за один, и за два процесса рассмотреть", - добавила адвокат.

Отметим, что в суде Астаны объявили перерыв на обед для заседания по рассмотрению апелляционной жалобы Бишимбаева и Байжанова. С 10.00 до 13.00 в суде успели выступить трое адвокатов Бишимбаева.

Сегодня в Астане проходит рассмотрение апелляционной жалобы по делу Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Первым выступил адвокат Бишимбаева Ерлан Газымжанов. Он заявил, что нарушения были при формировании коллегии присяжных. И именно этот факт, по мнению Газымжанова, попадает под основание для отмены решения суда.

Также, выступая сегодня на рассмотрении апелляционной жалобы, адвокаты Бишимбаева назвали фамилии двух присяжных.

Напомним, 10 июня в суд Астаны поступила апелляционная жалоба по делу Бишимбаева и Байжанова. В своих апелляционных жалобах заявители просили:

  • оправдать Бахытжана Байжанова ввиду отсутствия в его действиях состава преступления;
  • изменить приговор Куандыку Бишимбаеву в части обвинения по пункту 5 части 2 статьи 99 УК (убийство с особой жестокостью), переквалифицировав его действия на часть 3 статьи 106 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) со снижением наказания в соответствии с измененной квалификацией, а также отменить приговор с направлением дела на новое рассмотрение.

Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Назгуль Рахметуллина заявила, что срок рассмотрения апелляционной жалобы составляет один месяц.

Дело Бишимбаева и Байжанова

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова. Следствие по данному делу завершилось в начале января.

Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта.

Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК. Судил обоих суд присяжных. 13 мая был оглашен приговор по делу.

За убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Также суд признал Байжанова виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 432 УК РК "Укрывательство". Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2124270-sud-po-apellyacii-bishimbaeva-mozhet-zakonchitsya-segodnya-zayavila-ego-advokat/

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