Суд над Куандыком Бишимбаевым: что произошло на заседании 29 апреля
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В Астане прошел очередной процесс по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева. Сегодня должны были начаться прения, но прокуроры попросили возобновить судебное следствие, передает корреспондент NUR.KZ.
На прошлой неделе, 24 апреля, судья объявила о завершении судебного следствия.
Сегодня в 10:00 должны были начаться прения сторон, однако их перенесли на 14:30 из-за того, что подсудимых не доставили в суд.
"В конвойной службе возникли неполадки, подсудимые будут доставлены после 11:00. Главное судебное разбирательство откладывается на 14:30, поскольку, пока конвой приедет, будет уже 12:00, часа на судебное заседание не хватит. Поэтому судебное заседание будет продолжено в 14:30", - объясняла судья Айжан Кульбаева.
После обеда прокуроры заявили, что хотят изменить обвинение в сторону Бахытжана Байжанова.
"Cторона гособвинения просит возобновить судебное следствие в части квалификации в отношении Байжанова", – заявил прокурор.
С Байжанова решили "снять" одну из статей УК РК – прокурор ходатайствовал убрать статью 434 УК РК, то есть недонесение о преступлении.
Судья Айжан Кульбаева спросила адвокатов Байжанова о мнении по ходатайству – защитник заявил, что для принятия решения им нужно 2-3 дня, поскольку прокуратура не просто сняла обвинение по одной из статей, но и иначе сформулировала его.
Судья приняла решение перенести заседание на 2 мая, чтобы дать адвокатам Байжанова время.
Суд над Куандыком Бишимбаевым
Напомним, суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Самого экс-министра обвиняют в убийстве и истязании жены Салтанат Нукеновой, а его брата – в укрывательстве преступления.
Процесс проходит в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могут смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК.
Судит обвиняемого по его же просьбе суд присяжных, состоящий из 12 человек. Несмотря на то, что трансляция ведется в онлайн-режиме, СМИ запрещено показывать лица присяжных, чтобы избежать давления на них. Ранее один из каналов был оштрафован за обнародование лиц присяжных заседателей.
Убийство Салтанат Нукеновой
9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.
Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве. 12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата обвиняемого, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.
В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям – убийство и истязание, а его брата – в укрывательстве преступления.
Отметим также, что Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2092772-sud-nad-kuandykom-bishimbaevym-chto-proizoshlo-na-zasedanii-29-aprelya/