Суд над Куандыком Бишимбаевым: что произошло на заседании 29 апреля

В Астане прошел очередной процесс по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева. Сегодня должны были начаться прения, но прокуроры попросили возобновить судебное следствие, передает корреспондент NUR.KZ.

На прошлой неделе, 24 апреля, судья объявила о завершении судебного следствия.

Сегодня в 10:00 должны были начаться прения сторон, однако их перенесли на 14:30 из-за того, что подсудимых не доставили в суд.

"В конвойной службе возникли неполадки, подсудимые будут доставлены после 11:00. Главное судебное разбирательство откладывается на 14:30, поскольку, пока конвой приедет, будет уже 12:00, часа на судебное заседание не хватит. Поэтому судебное заседание будет продолжено в 14:30", - объясняла судья Айжан Кульбаева.

После обеда прокуроры заявили, что хотят изменить обвинение в сторону Бахытжана Байжанова.

"Cторона гособвинения просит возобновить судебное следствие в части квалификации в отношении Байжанова", – заявил прокурор.

С Байжанова решили "снять" одну из статей УК РК – прокурор ходатайствовал убрать статью 434 УК РК, то есть недонесение о преступлении.

Судья Айжан Кульбаева спросила адвокатов Байжанова о мнении по ходатайству – защитник заявил, что для принятия решения им нужно 2-3 дня, поскольку прокуратура не просто сняла обвинение по одной из статей, но и иначе сформулировала его.

Судья приняла решение перенести заседание на 2 мая, чтобы дать адвокатам Байжанова время.

Суд над Куандыком Бишимбаевым

Напомним, суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта. Самого экс-министра обвиняют в убийстве и истязании жены Салтанат Нукеновой, а его брата – в укрывательстве преступления.

Процесс проходит в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могут смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК.

Судит обвиняемого по его же просьбе суд присяжных, состоящий из 12 человек. Несмотря на то, что трансляция ведется в онлайн-режиме, СМИ запрещено показывать лица присяжных, чтобы избежать давления на них. Ранее один из каналов был оштрафован за обнародование лиц присяжных заседателей.

Убийство Салтанат Нукеновой

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве. 12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата обвиняемого, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям – убийство и истязание, а его брата – в укрывательстве преступления.

Отметим также, что Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.