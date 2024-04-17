"Счета и ценности – Назым и детям": о "завещании" Бишимбаева стало известно в суде

В суде по делу о гибели Нукеновой изучили сотовый телефон второго подсудимого - Бакытжана Байжанова. На одном из видео с телефона говорится о некоем завещании, передает корреспондент NUR.KZ.

На телефоне прокурор обнаружил видео, которое Байжанов назвал "завещанием" Бишимбаева.

После включения записи слышно, что на кадрах голосом, похожим на голос Бишимбаева, мужчина говорит "все мои счета, ценности я завещаю своим детям, я им дарю. Назым (бывшая жена Бишимбаева - прим. ред.) и моим детям - Мансуру, Кариму и Рании".

На вопрос судьи Байжанову, просил ли Бишимбаев снять это видео, он ответил утвердительно.

Сам Бишимбаев прокомментировал запись.

"Это когда остановили меня с ножом, скрутили, забрали нож, я сидел на полу и сказал Бакытжану: "Если что-то со мной произойдет, передай родителям, Назым. Если что-то со мной случится, пусть позаботятся о моих детях", - сообщил Куандык Бишимбаев.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата Бишимбаева, в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину.