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Бишимбаев объяснил, зачем 25 раз ударил дверь штативом в ночь смерти Нукеновой

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Куандык Бишимбаев в зале суда
Куандык Бишимбаев в зале суда. Фото: t.me/Jogargy_sot

На сегодняшнем судебном заседании судья спросила у Куандыка Бишимбаева, которого подозревают в убийстве Салтанат Нукеновой, для чего он бил дверь штативом, передает корреспондент NUR.KZ.

На судебном заседании прокурор показал штатив, которым подсудимый Бишимбаев 25 раз ударил дверь в ночь смерти Салтанат Нукеновой.

"Посмотрите, насколько это объемный металлический предмет. Он не легкий, весомый. Имеет вес, чтобы его поднять. Согласно заключению эксперта, данным штативом была сделана дыра в двери с помощью 25 ударов. Это нужно было с какой силой поднять, во-первых. Во-вторых, с силой наносить удары по двери", - сказал прокурор.

Прокурор показывает штатив
Прокурор показывает штатив. Скриншот: youtube.com/Верховный суд РК

Тогда судья напомнила, что подсудимый Байжанов ранее говорил, что дверь можно открыть снаружи.

"Бишимбаев, вы не знали, что можно открыть? Зачем надо было штативом 25 раз бить?" - задала вопросы судья.

На это Бишимбаев ответил, что не знал об этом.

"Сейчас, по евростандарту, все двери снаружи открываются", - сообщил подсудимый Байжанов.

На это Бишимбаев ответил, что он эти двери не заказывал. Этим занимался Байжанов.

Напомню, снимок поврежденной двери ранее показывали в суде. Они были взяты из материалов дела. Также были показаны фотографии, на которых есть пятна крови на полу, множественные кровавые пятна на занавеске, а также салфетка с кровью рядом с волосами Салтанат Нукеновой. Ознакомиться со снимками можете в данном материале.

Помимо этого, Байжанов в своих показаниях в суде рассказал о том, что Бишимбаев ломал двери во время ссор с Салтанат.

Отметим, на сегодняшнем заседании судья отказала в приобщении к делу заключений московских судмедэкспертов о смерти Нукеновой. Судья заявила, что установление причины смерти только по медицинским документам без проведения экспертизы трупа, как это сделали российские специалисты, не допускается. Также данные доказательства, как отметила судья, получены с нарушением требований Уголовного кодекса РК.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата Бишимбаева, в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2086268-bishimbaev-obyasnil-zachem-25-raz-udaril-dver-shtativom-v-noch-smerti-nukenovoy/

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