Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Может, ему в психушке полежать": Нукенова – о Бишимбаеве в переписке с подругой

Опубликовано:

Куандык Бишимбаев в зале суда
Куандык Бишимбаев в зале суда. Фото: t.me/Jogargy_sot

В суд по делу Бишимбаева вновь вызвали подругу Салтанат Нукеновой Аиду Ахмедину, которая зачитала не озвученную ранее переписку с погибшей, передает корреспондент NUR.KZ.

Напомним, ранее адвокат подсудимого Ерлан Газымжанов выразил сомнение в предъявленной ранее в суде переписке Ахмединой и Нукеновой, так как телефон подруги был разбит. Тем не менее решено было вновь пригласить Ахмедину в суд, так как переписка восстановилась уже на ее новом телефоне.

Суд принял решение сравнить скриншоты переписки с сохраненной перепиской в телефоне. Аида Ахмедина процитировала сообщения Салтанат Нукеновой.

"Теперь я не знаю… если я сейчас уйду, он будет думать: "Вот… я для нее все, а она ушла, неблагодарная, растоптала меня и т. д." Я не знаю… я сама запуталась, но жить не могу с ним, это не лечится… эти люди никогда не лечатся - они ходят к психологу, чтобы рассказать, какие они классные, а все дураки. А то, что я второй раз ушла - это все, конец, возвращаться нельзя. Он сейчас будет на все готов, пока я не прощу…

А потом будет издеваться и мстить… он прошел психотерапию - мы в Алматы ездили - за 2 месяца 10 тысяч долларов отдал своему психологу, она из Таиланда прилетела, москвичи. А толку - ноль… они не меняются. Я хотела сделать это и уйти - и он опять начал делать все, чтобы я осталась, и говорить все, чтобы я осталась. Он мне спать не дает, сам не спит ночами. Ночью я вообще не сплю", - писала Салтанат.

Подруга написала в ответ, "поэтому у него крыша едет". На что Салтанат ответила - "он вообще не спит практически". Аида Ахмедина спросила, ходит ли он вокруг пока спит сама Нукенова.

"У него параноические мысли постоянно. Да, разговаривает со мной, спрашивает что-то, психует, орет, если не слушаю его. Я объясняю, что не спала двое суток, хочу спать - он говорит: "Значит, тебе наплевать на меня". Мне жалко его, жануля, если честно, он травмирован и болен. Я, вроде, пыталась ему помочь, но я сама себя угроблю", - цитирует Аида Салтанат.

Салтанат высказывает мнение, что он, может, "и не виноват".

"Может, правда, ему в психушке полежать… но мне надо о себе думать: я боюсь рожать, я не хочу регистрировать брак", - писала Салтанат подруге.

"С бывшей женой то же самое было?" - уточнила Аида.

"Да, он просто тогда много работал: его не было с утра до ночи. А сейчас он со мной 24 на 7 сутками… я устала, ни с кем не общаюсь, кроме него, он каждый шаг контролирует", - процитировала Аида подругу.

Ахмедина также рассказала, что между ней и Салтанат никогда не было ссор.

"После ее смерти я узнала, что подсудимый настраивал ее против меня, потому что знал, что рано или поздно, возможно, Салтанат прислушается (ко мне - прим. ред.). И второе неке они сделали якобы из-за меня… это я уже потом узнала - потому что я была свидетель - из-за меня якобы не получился их брак. То есть он постоянно ее настраивал", - добавила свидетель.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата Бишимбаева, в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2086520-mozhet-emu-v-psihushke-polezhat-nukenova-o-bishimbaeve-v-perepiske-s-podrugoy/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.