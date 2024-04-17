"Может, ему в психушке полежать": Нукенова – о Бишимбаеве в переписке с подругой

В суд по делу Бишимбаева вновь вызвали подругу Салтанат Нукеновой Аиду Ахмедину, которая зачитала не озвученную ранее переписку с погибшей, передает корреспондент NUR.KZ.

Напомним, ранее адвокат подсудимого Ерлан Газымжанов выразил сомнение в предъявленной ранее в суде переписке Ахмединой и Нукеновой, так как телефон подруги был разбит. Тем не менее решено было вновь пригласить Ахмедину в суд, так как переписка восстановилась уже на ее новом телефоне.

Суд принял решение сравнить скриншоты переписки с сохраненной перепиской в телефоне. Аида Ахмедина процитировала сообщения Салтанат Нукеновой.

"Теперь я не знаю… если я сейчас уйду, он будет думать: "Вот… я для нее все, а она ушла, неблагодарная, растоптала меня и т. д." Я не знаю… я сама запуталась, но жить не могу с ним, это не лечится… эти люди никогда не лечатся - они ходят к психологу, чтобы рассказать, какие они классные, а все дураки. А то, что я второй раз ушла - это все, конец, возвращаться нельзя. Он сейчас будет на все готов, пока я не прощу…

А потом будет издеваться и мстить… он прошел психотерапию - мы в Алматы ездили - за 2 месяца 10 тысяч долларов отдал своему психологу, она из Таиланда прилетела, москвичи. А толку - ноль… они не меняются. Я хотела сделать это и уйти - и он опять начал делать все, чтобы я осталась, и говорить все, чтобы я осталась. Он мне спать не дает, сам не спит ночами. Ночью я вообще не сплю", - писала Салтанат.

Подруга написала в ответ, "поэтому у него крыша едет". На что Салтанат ответила - "он вообще не спит практически". Аида Ахмедина спросила, ходит ли он вокруг пока спит сама Нукенова.

"У него параноические мысли постоянно. Да, разговаривает со мной, спрашивает что-то, психует, орет, если не слушаю его. Я объясняю, что не спала двое суток, хочу спать - он говорит: "Значит, тебе наплевать на меня". Мне жалко его, жануля, если честно, он травмирован и болен. Я, вроде, пыталась ему помочь, но я сама себя угроблю", - цитирует Аида Салтанат.

Салтанат высказывает мнение, что он, может, "и не виноват".

"Может, правда, ему в психушке полежать… но мне надо о себе думать: я боюсь рожать, я не хочу регистрировать брак", - писала Салтанат подруге.

"С бывшей женой то же самое было?" - уточнила Аида.

"Да, он просто тогда много работал: его не было с утра до ночи. А сейчас он со мной 24 на 7 сутками… я устала, ни с кем не общаюсь, кроме него, он каждый шаг контролирует", - процитировала Аида подругу.

Ахмедина также рассказала, что между ней и Салтанат никогда не было ссор.

"После ее смерти я узнала, что подсудимый настраивал ее против меня, потому что знал, что рано или поздно, возможно, Салтанат прислушается (ко мне - прим. ред.). И второе неке они сделали якобы из-за меня… это я уже потом узнала - потому что я была свидетель - из-за меня якобы не получился их брак. То есть он постоянно ее настраивал", - добавила свидетель.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата Бишимбаева, в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину.