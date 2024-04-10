Экспертизу Бишимбаева на алкоголь и наркотики провели через неделю после убийства

В суде по делу Бишимбаева озвучили результаты экспертизы его крови и мочи на наличие алкоголя и наркотиков. Постановление для нее было выдано лишь 16 ноября, передает NUR.KZ.

Гособвинитель Айжан Аймаганова во время исследований материалов дела сообщила, что в деле находятся постановления о назначении химико-токсикологической экспертизы от 16 ноября 2023 года, где взяты кровь и моча Бишимбаева. Заключение выдано 27 ноября 2023 года.

Стоит отметить, что убитая Салтанат Нукенова была обнаружена 9 ноября и в тот же день появилась информация о задержании Куандыка Бишимбаева.

О том, что в ночь на 9 ноября пара выпивала, рассказал сам подсудимый во время суда, а также администратор ресторана "Бау".

Между тем, адвокат Бишимбаева попросила озвучить результаты экспертизы.

"На основании результатов поведенной химико-токсикологической экспертизы мочи и крови гражданина Бишимбаева, на вопрос, имеется ли в представленных на исследованиях объектах алкоголь, наркотики, и если да, то какое содержание. Здесь указано, что в представленных объектах этилового спирта не обнаружено", – говорит прокурор.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве. 12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата обвиняемого, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям – убийство и истязание, а его брата – в укрывательстве преступления.

Отметим также, что Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.