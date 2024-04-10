"Душил шнуром от зарядки": сестра Нукеновой — о жизни Салтанат с Бишимбаевым

Двоюродная сестра Салтанат Нукеновой — Самал Нукенова в Instagram высказалась касательно того, отчего на шее у погибшей могли быть следы удушья, передает NUR.KZ.

Сегодня на заседании по делу Куандыка Бишимбаева помощница Салтанат Нукеновой по астрологии Анар Тасова рассказала, что видела на ней синяки, следы удушья и веревок.

По этому поводу высказалась двоюродная сестра погибшей Нукеновой — Самал Нукенова, опубликовав Stories в Instagram.

"То, что сегодня рассказала Анара (прим.ред — помощница Салтанат Нукеновой), про следы на шее — это летом он в Шымкенте ее душил шнуром от зарядки.

Каждой из нас Салта рассказывала понемногу о своих отношениям с бичем (прим.ред — Бишимбаевым).

После смерти у нас сложилась общая картина, но мы не можем все 10 человек приехать по очереди и рассказывать каждый свои истории!" — отметила Самал Нукенова.

Комментарий Самал Нукеновой. Скрин: instagram/samal_nukenova

В Stories сестра погибшей Нукеновой также отметила, что вся семья уже ждет, когда "этот абсурд закончится".

"Мы сами ждем, когда уже этот абсурд закончится. Заново переживать все эти моменты, представлять, как Салта жила этот год — очень больно.

Родители не выдерживают всех этих подробностей. Ради их спокойствия мы не раскрываем все ужасающие факты!" — добавила Самал Нукенова.

Семья Салтанат Нукеновой. Фото: instagram/samal_nukenova

Напомним, накануне в суде выступил судмедэксперт Тахир Халимназаров, который прокомментировал повреждения в области шеи у погибшей Нукеновой, назвав эти повреждения "характерными для механической асфиксии".

"На теле трупа были обнаружены в области шеи две овальные ссадины. Размерами небольшие. На уровне верхней, средней, нижней трети шеи слева были обнаружены таких же форм кровоподтеки. На теле трупа обнаружены кровоизлияния в склерах глаз, кровоизлияния под легочной плеврой, самое главное – в области шеи кровоизлияние в толще мышц.

Это все в совокупности свидетельствует о факте сдавления шеи. Это повреждения, которые отражают этот факт. Это все входит в перечень повреждений, характерных для механической асфиксии. То есть у потерпевшей есть факт развития асфиксии", – объяснил эксперт.

Также он ответил, могла ли Нукенова умереть от того, что была задушена.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова — гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии — в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" — по некоторым данным, брата обвиняемого, — в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям — убийство и истязание, а его брата — в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Бишимбаев свою вину не признает.