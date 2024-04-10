Помощница Салтанат Нукеновой ответила на вопрос адвоката, могла ли убитая драться с мужчинами

В Астане проходит суд по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Сегодня в суде выступила помощница погибшей Анара Тасова, которая рассказала, какой была ее начальница, передает корреспондент NUR.KZ.

На просьбу адвоката потерпевшей стороны описать, какой была Салтанат и могла ли она драться с мужчинами, девушка сообщила, что Салтанат была жизнерадостной.

"Салтанат была очень жизнерадостной, женственной, легкой, яркой девушкой, была нежной. С ней настолько было приятно говорить, часы пролетали как минуты. Наверняка вы видели в соцсетях у друзей, также у меня видео и фото Салты - вот такой она и была в жизни. Веселой, жизнерадостной, нежной, от нее исходили лучики света.

А на вопрос о том, чтобы Салтанат могла подраться с мужчинами - такого не было. Наоборот, Салтанат меня всегда учила женственности, она была для меня как старшая сестра, и я всегда брала с нее пример. Никогда не было такого, чтобы Салтанат могла с кем-то поругаться, на драки перейти - такого не было", - говорит Анара.

Она ответила и на вопрос об алкоголе и отношении погибшей с братом.

"При мне она не пила, потому что тоже не пью. Салтанат всегда приводила мне в пример ее отношения с братом, потому что у меня тоже есть брат, она говорила - Анара, сохраните, чтобы у вас тоже были такие отношения доверительные, чтобы вы были друг за друга горой", - добавила свидетельница.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" - по некоторым данным, брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Бишимбаев свою вину не признает.