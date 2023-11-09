Токаев лично встретил Путина в аэропорту Астаны (фото)

Президент России Владимир Путин прибыл в Астану. В столичном аэропорту его лично встретил глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"В столичном аэропорту глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил президента России Владимира Путина, который прибыл в Казахстан с официальным визитом", – говорится в официальном Telegram-канале Акорды.

Путин прилетел в Астану. Фото: t.me/aqorda_resmi

Владимир Путин. Фото: t.me/aqorda_resmi

Ранее пресс-служба президента Казахстана сообщила, что в рамках визита Путин и Токаев проведут переговоры, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахстанско-российского стратегического партнерства.

Кроме того, президенты в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе XIX форума межрегионального сотрудничества двух стран, который пройдет в Костанае.

Отметим, что в преддверии своего визита в Казахстан российский президент дал большое интервью газете "Казахстанская Правда". В свою очередь Касым-Жомарт Токаев побеседовал с журналистами газеты "Известия".

Напомним, что в последний раз Путин посещал Астану в октябре прошлого года – тогда в столице с его участием был запланирован ряд мероприятий: VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, заседание Совета глав государств СНГ и саммит "Центральная Азия – Россия".

При этом Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин виделись в начале прошлого месяца в России, на церемонии открытия транзита российского газа в Узбекистан через Казахстан по магистральному газопроводу "Средняя Азия – Центр". На торжественном мероприятии также присутствовал глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

К слову, в тот день, 7 октября, Путину исполнился 71 год.