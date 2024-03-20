В каких условиях сидит Бишимбаев в ожидании суда, рассказали в МВД

В кулуарах мажилиса главу МВД спросили об условиях, в которых содержится Куандык Бишимбаев в ожидании главного судебного разбирательства, передает корреспондент NUR.KZ.

"Особых условий ни у кого нет, все содержатся согласно законодательству. У нас камерный тип содержания – он сидит со всеми, рядом сокамерники", – заявил министр внутренних дел Ержан Саденов.

Главу МВД также спросили, почему в суде препятствовали работе журналистов – представителей СМИ не пустили в зал заседания, где находился Бишимбаев, а конвой, по их словам, закрывал его от камер, не давая сделать фото, а также отказался вести Бишимбаева через "живой коридор" из журналистов.

"По воспрепятствованию, в том числе, мы будем проводить служебную проверку. Но я вам сразу скажу, по конвою у нас есть устав, согласно уставу конвоирования лишнего не было – было положено от 2 до 4 человек (конвоя – прим.ред.). Двое подсудимых было и соответственно (4 человека конвоя – прим.ред.). Никаких привилегий не было, поверьте мне, я это все контролирую", - заявил Саденов.

Напомним, 11 и 12 марта в Астане состоялось предварительное слушание по делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, которого подозревают в убийстве Салтанат Нукеновой.

Процесс по данному резонансному делу привлек внимание журналистов всех СМИ Казахстана. Десятки представителей СМИ собирались освещать данный процесс из зала суда.

Слушание проходило в открытом режиме, однако журналистам попасть в зал не удалось. Причем об этом стало известно прямо перед процессом.

В суде такое решение оправдали большим количеством участников процесса.

Позже министр культуры и информации РК Аида Балаева отреагировала на ситуацию с недопуском журналистов и заявила, что в будущем представителям СМИ будут обеспечены места в зале суда.

Главное судебное разбирательство по делу Бишимбаева назначено на 10:00 27 марта.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – вторая супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Он же и стал подозреваемым в избиении и в последствии – в убийстве.

Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась женщина. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В конце декабря о деле высказался отец Куандыка Бишимбаева экс-депутат мажилиса Валихан Бишимбаев.

Между тем адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.

Ранее брат погибшей заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата – в укрытии преступления.

26 февраля после информации о передачи дела в суд в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

В первый день предварительного слушания прокурор зачитала, что происходило в день убийства Салтанат Нукеновой.

Сам Бишимбаев заявил, что обвинение ему понятно, но свою вину он не признает. Кроме того, он попросил, чтобы его судили присяжные.

А его адвокат и вовсе попросила вернуть дело прокурору для устранения нарушений. Судья Айжан Кульбаева не удовлетворила ходатайства адвокатов Бишимбаева.

Однако удовлетворила просьбу о проведении суда с участием присяжных.