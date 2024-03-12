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Адвокаты родных Салтанат Нукеновой попросили отклонить ходатайства защиты Бишимбаева

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Зал суда
Зал суда. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

В Астане сегодня продолжилось предварительное слушание по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают экс-министра нацэкономки Куандыка Бишимбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Адвокат Бишимбаева заявила ходатайство об исследовании двух iPhone Салтанат Нукеновой с выгрузкой фото, видео и материалов из чатов мессенджера, в том числе, удаленных. Защитница настаивает, что производить эти действия должен КНБ.

Она также потребовала не приобщать к делу две фотографии, имеющиеся в материалах уголовного дела, и не показывать их присяжным, чтобы "не допустить предвзятость со стороны присяжных к подсудимому".

Кроме того, одна из адвокатов заявила ходатайство о проведении проверки показаний Бишимбаева на месте происшествия. Также защитники просят провести следственный эксперимент, ставя под сомнение то, что свидетели слышали крики и шум из vip-кабинки.

Также адвокат попросила направить запрос в пограничную службу КНБ, чтобы получить сведения, пересекали ли Бишимбаев и Нукенова границу. Адвокат заявила, что раз в 1,5-2 месяца пара выезжала за границу.

Между тем адвокат потерпевших Жанна Уразбахова попросила отклонить ходатайства защиты. Решить вопрос о переквалификации деяния на стадии предварительного судебного заседания невозможно, говорит она.

"При подготовке дела не должны решаться вопросы, которые являются предметом главного судебного заседания. В настоящий момент оснований для возврата делу прокурору нет", - заявила Уразбахова.

Она добавила, что медэкспертиза подтвердила, что причиной смерти является острая гематома. Что касается того, что Бишимбаев не допрошен, Уразбахова заявила, что подсудимый сам отказывался от дачи показаний и дважды давал показания, подробно рассказав отношение к предъявленному обвинению.

"Касательно выемки перемещений через госграницу нет проблем запросить на своего клиента передвижения, на такие запросы ответ КНБ предоставляет", - заявила Уразбахова.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – вторая супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Он же и стал подозреваемым в избиении и в последствии – в убийстве.

Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась женщина. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В конце декабря о деле высказался отец Куандыка Бишимбаева экс-депутат мажилиса Валихан Бишимбаев.

Между тем адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.

Ранее брат погибшей заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата – в укрытии преступления.

26 февраля после информации о передачи дела в суд в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Вчера прокурор зачитала, что происходило в день убийства Салтанат Нукеновой.

Сам Бишимбаев заявил, что обвинение ему понятно, но свою вину он не признает. Кроме того, он попросил, чтобы его судили присяжные.

А его адвокат и вовсе попросила вернуть дело прокурору для устранения нарушений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2067048-advokaty-rodnyh-saltanat-nukenovoy-poprosili-otklonit-hodataystva-zaschity-bishimbaeva/

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