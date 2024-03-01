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Суд назначил дату предварительного слушания по делу Бишимбаева

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Куандык Бишимбаев
Куандык Бишимбаев. Фото: facebook.com/KuandykBishimbayev

Суд назначил дату предварительного судебного слушания по делу Куандыка Бишимбаева. Первое заседание назначено на 11 марта текущего года, передает корреспондент NUR.KZ.

Об этом стало известно из материалов дела в судебном кабинете. Отмечается, что дело будет рассматривать судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Айжан Кульбаева. На скамье подсудимых, кроме Бишимбаева, также Бахытжан Байжанов.

Скриншот
Скриншот: Судебный кабинет

Убийство Салтанат Нукеновой

9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Выяснилось, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Погибшей оказалась Салтанат Нукенова – вторая супруга Бишимбаева.

Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Позже полиция изъяла материалы с камер наблюдения в ресторане, где произошло убийство. Тем временем родные Салтанат потребовали привлечь к ответственности брата Куандыка Бишимбаева.

О трагедии высказался президент Касым-Жомарт Токаев – он поручил держать дело об убийстве Нукеновой на особом контроле. А вице-министр внутренних дел Марат Кожаев сообщил, что точное время смерти молодой женщины будет известно после заключения медэкспертизы.

В конце декабря о деле высказался отец Куандыка Бишимбаева экс-депутат мажилиса Валихан Бишимбаев.

"За содеянное мой сын должен понести справедливое наказание соразмерно содеянному. Как отец я очень переживаю за сына, но не собираюсь его обелять. Ни в какие высокие кабинеты не ходил и не хожу", – заявлял он.

Позже молчание нарушила бывшая жена Куандыка Бишимбаева Назым.

Между тем адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.

Ранее брат погибшей заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование – самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата – в укрытии преступления.

Также сообщалось, что дело передали в суд.

В суде разъяснялось, какие обвинения предъявлены бывшему министру.

Также замгенпрокурора заявлял,что законности действий некоторых казахстанских блогеров, которые поддерживают сторону Бишимбаева, будет дана оценка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2063968-sud-naznachil-datu-predvaritelnogo-slushaniya-po-delu-po-delu-bishimbaeva/

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