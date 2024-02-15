В Атырау вынесли приговор по делу о поджоге Lexus RX 300 известного журналиста

Суд приговорил жителя Атырау к 5 с небольшим годам лишения свободы за поджег автомобиля казахстанского журналиста Виктора Сутягина, передает NUR.KZ со ссылкой на суд Атырауской области.

В суде №2 города Атырау было рассмотрено уголовное дело в отношении Е., обвиняемого в умышленном уничтожении чужого имущества с причинением особо крупного ущерба (пункт 2 части 3 статьи 202 УК РК).

Установлено, что 11 мая 2023 года подсудимый умышленно поджег Lexus RX 300 потерпевшего, причинив ущерб на сумму более 25 млн тенге.

"Вина подсудимого подтверждаются показаниями самого подсудимого, свидетелей, фото-видеозаписями с камер наблюдения и другими материалами дела", - говорится в сообщении.

Смягчающими обстоятельствами суд признал чистосердечное раскаяние обвиняемого и наличие на иждивении малолетних детей. Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

"Приговором суда подсудимый Е. признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 1 месяцев. Гражданский иск потерпевшего удовлетворен в полном объеме", - отметили представители суда.

Приговор еще не вступил в законную силу.