Дело о поджоге Lexus RX 300 известного журналиста рассматривают в суде Атырау

10 января в Атырауском городском суде №2 началось рассмотрение дела о поджоге Lexus RX 300 известного журналиста Виктора Сутягина. На скамье подсудимых - 37-летний мужчина, передает "Ак Жайык".

Дело рассматривает судья Тыныштык Нуримова. Права подсудимого защищает государственный адвокат Рустем Серикбай.

В ходе судебного заседания стала известна информация о подозреваемом. Он женат, имеет троих детей.

По словам мужчины, он в Атырау занимается стяжкой полов, состоит на наркологическом учете. Также он рассказал в суде, что потерял своего ребенка при пожаре в доме и якобы после этого стал выпивать и даже нюхать бензин.

По существу дела подсудимый в своем ответе признался, что в день поджога автомобиля 67-летнего Сутягина он был выпившим и не был с ним знаком лично. По его версии, он перепутал машину своего коллеги по имени Василий, который у него якобы когда-то занял 10 тысяч тенге и не вернул.

Он заявил, что хотел напугать Василия и думал, что он выйдет из своего частного дома, когда увидит загоревшую машину, но когда произошел взрыв, испугался и убежал.

На вопрос прокурора Талгата Шаймарданова подсудимый ответил, что не разбирается в марках автомобилей и определил принадлежность автомобиля Василию по его цвету - он тоже был белый.

Однако потерпевший Виктор Сутягин не верит в озвученную в суде версию и считает, что это чей-то заказ, а обвиняемый всего лишь его исполнитель. Журналист связывает этот инцидент со своей профессиональной деятельностью. В частности, он не раз высказывался негативно в социальных сетях по поводу повышении тарифа на ТБО.

В суде Сутягин отметил, что не может понять, как подсудимый мог перепутать машину, если он точно нашел адрес, где он живет, и переулок, где стояла машина, который найти в городе не так легко. По его мнению, человек определенно знал его место жительства и марку машины заранее.

Виктор Сутягин высказался и о заказчике поджога автомобиля. В суде он подчеркнул, что знает, кто стоит за поджогом автомашины, но назвать голословно в суде не может. Но добавил, что об этом не раз открыто упомянули люди из его окружения и что это многим известно.

"Дело длилось так долго, ровно 8 месяцев завтра будет. Что там расследуют, не понимаю. Потому что весь город говорил, кто это", - отметил журналист.

Кроме того, потерпевший засомневался и в том, что именно подсудимый поджег его машину. По словам журналиста, на видеозаписи с места происшествия парень худой и стройный, а обвиняемый достаточно крепкий мужчина.

"Как-то не стыкуется. Думаю, дело недорасследовано. И еще, где человек, который у него занял денег, не знает, где живет, но где стоит машина, знает, тоже непонятно", - отметил Сутягин.

Подсудимый признал свою вину полностью и отрицал опасения потерпевшего, что он действовал якобы по чьей-то указке, что его кто-то заказал.

Между тем пострадавший от огня автомобиль был оценен на сумму более 25 млн тенге. Но Сутягин отметил, что на самом деле цена авто несколько ниже. Он не хочет, чтобы обвиняемого сажали и попросил у судьи оштрафовать его или возместить ущерб, хотя бы определенную сумму, если не полностью.

"Что случилось, то случилось. Он это сделал или не он, я его несильно обвиняю. На это люди идут от безделья или от каких-то других проблем. У меня особо претензий к нему нет. Главное, чтобы его не сажали, а оштрафовали", - высказался журналист в суде.

Подсудимый попросил у судьи дать возможность ему работать и предложил ежемесячно погашать долг за ущерб, оплачивая Сутягину по 20-30 тысяч тенге, нотариально заверив свои обязательства перед ним.

Но судья сказала ему, что у него было время возместить за эти 8 месяцев ущерб. Подсудимый ответил, что все это время он не мог этого сделать, так как находится под арестом, а именно в следственном изоляторе.

Затем судья сообщила Сутягину, что подсудимый согласился со всеми доказательствами, материалами дела и ходатайствовал о заключении процессуального соглашения с прокурором. Прокурор попросил время для принятия решения. После чего рассмотрение дела перенесли на 23 января.

Напомним, 11 мая 2023 года в 04.21 экипаж автопатруля УП Атырау возле дома по улице Наурызалиева заметил горящий Lexus RX 300. На место происшествия незамедлительно была направлена служба пожаротушения.

В МВД сообщили, что следов взрыва обнаружено не было. Заявление потерпевшего было зарегистрировано по ч.3 ст.202 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

Позднее полицейскими был установлен и задержан подозреваемый в поджоге.

Добавим, что Виктор Сутягин является собственным корреспондентом МИА "Казинформ". До этого он много лет работал собственным корреспондентом телеканала "Хабар" и в областной газете "Прикаспийская коммуна".

Наказание за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества

Согласно ст.202 УК РК:

1. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние:

1) совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом;

2) повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью;

3) совершенное в связи с выполнением потерпевшим своего служебного или общественного долга либо в отношении его близких родственников по тем же мотивам;

4) совершенное по мотивам социальной, национальной, расовой или религиозной вражды;

5) причинившее крупный ущерб, –

наказывается штрафом в размере от трех тысяч до семи тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от трех до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие:

1) по неосторожности смерть человека;

2) причинение особо крупного ущерба, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.