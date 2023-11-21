Нападения на казахстанских журналистов: несовершеннолетним вынесли приговор в Алматы

В Алматы вынесли приговор в отношении лиц, организовавших нападения на журналистов. Дело рассматривалось в ювенальном суде, передает NUR.KZ со ссылкой на горсуд.

Судом рассмотрено уголовное дело по обвинению Т. в организации нападения на журналистов - его обвиняли в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, нарушении неприкосновенности частной жизни и персональных данных, вовлечении несовершеннолетних в совершение уголовных правонарушений, в угрозе, хулиганстве, нарушении работы информационной системы и умышленном повреждении чужого имущества

А также в отношении несовершеннолетних К., Т., С., А. были выдвинуты обвинения в совершении хулиганства и умышленном уничтожении чужого имущества.

Судом было установлено, что подсудимый Т. в период с июля 2022 года по февраль 2023 года незаконно собирал сведения о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия, и распространил ее в СМИ через интернет.

Вместе с этим, он вовлек четырех несовершеннолетних в совершение уголовных правонарушений.

Позже несовершеннолетние фигуранты дел разбили стеклянные двери и окна помещения здания редакции, после чего умышленно подожгли автомобиль, причинив тем самым, крупный ущерб потерпевшей.

Приговором суда Т. признан виновным в упомянутых преступлениях и ему по совокупности уголовных правонарушении, окончательно к отбыванию назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы условно.

Несовершеннолетним К., Т., С., А. назначено наказание в виде 1 года и 4 месяцев ограничения свободы.

Гражданские иски двух потерпевших удовлетворены частично. В счет возмещения морального вреда с подсудимого Т. и законных представителей несовершеннолетних подсудимых взыскано 3 млн тенге.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Нападения на журналистов в Казахстане

Напомним, в январе этого года президент Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранительным органам провести тщательное расследование серии преступлений, направленных против журналистов.

С сентября 2022 года по 20 февраля 2023 года в Алматы и в Астане был совершен ряд противоправных действий в отношении шестерых журналистов и блогеров, а также одного человека, связанного с их деятельностью.

В феврале представители МВД сообщили, что возбуждены и расследуются 20 уголовных дел по пяти статьям УК РК, задержаны 18 подозреваемых.

Тем временем МВД и КНБ РК заявили о пресечении деятельности группы лиц, которых подозревают в организации нападений на работников казахстанских СМИ. Тогда же в Алматы был задержан предполагаемый непосредственный координатор провокационных атак – иностранный гражданин, квалифицированный хакер Токарев.

Сообщалось, что указанной группой были совершены свыше 30 провокаций.

В марте был задержан казахстанец Клебанов-Маневич Аркадий Сергеевич – по информации МВД, он был организатором и инициатором нападений на журналистов.

Через несколько дней экс-глава МВД Марат Ахметжанов высказался о роли Клебанова-Маневича и Токарева в данном деле.

1 ноября этого года стало известно о том, что Аркадия Клебанова-Маневича, обвиняемого в организации нападений на известных казахстанских журналистов, отправили на принудительное лечение.