Журналист из Алматы заявил, что неизвестные залили монтажной пеной дверь его квартиры

Вадим Борейко. Фото: Facebook.com/vadim.boreiko

Известный казахстанский журналист Вадим Борейко заявил, что неизвестные залили монтажной пеной дверь его квартиры в Алматы. В полиции прокомментировали данный инцидент.

Борейко в своем Instagram-аккаунте выложил видео, в котором рассказал, что неизвестные минувшей ночью залили его дверь строительной пеной. Как утверждает автор, пена имеет запах горючего вещества - он предположил, что злоумышленники планировали после поджечь дверь.

Произошедшее Борейко связывает с профессиональной деятельностью, об этом он сообщил в полицию.

В новостном Telegram-канале МВД РК прокомментировали произошедшее.

Как пояснили стражи порядка, в настоящее время отделом полиции при УП Бостандыкского района города Алматы проводится проверка.

"Принимаются меры, направленные на обеспечение полного, всестороннего и объективного исследования обстоятельств произошедшего, а также установление и задержание злоумышленников", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что автомобиль журналистки Динары Егеубаевой подожгли в Алматы, а также разбили стекла входной двери редакции El Media.

Позже в полиции сообщили о задержании предполагаемых поджигателей. Были задержаны 5 подростков 2005-2007 годов рождения. Они рассказали, что оба заказа поступили к ним через интернет, оплату за их выполнение они так же получили в Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2005951-zhurnalist-iz-almaty-zayavil-chto-neizvestnye-zalili-montazhnoy-penoy-dver-ego-kvartiry/