Задержан подозреваемый в избиении журналистки в Атырау

Задержание. Кадр из видео: ДП Атырауской области

Подозреваемого в избиении журналистки Олеси Вертинской задержали в Атырау. В настоящее время по данному факту проводится расследование. Об этом сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

"Подозреваемый 1999 года рождения был установлен и задержан. По данному факту проводится расследование по ч.2 ст.107 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК", - пояснили в ДП Атырауской области.

В ведомстве напомнили, что корреспонденту Олесе Вертинской были нанесены телесные повреждения 19 июля около 09.30 часов.

Ранее стражи порядка сообщали, что дело возбудили по ч.1 ст.293 УК РК (Хулиганство).

По информации фонда "Адил соз", в тот день журналист вышла из дома. К ней подошел неизвестный и попросил о помощи, а затем сильно ударил по лицу. Женщина упала, а нападавший стал ее пинать. Спас работницу СМИ прохожий. Подозреваемый скрылся.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979796-zaderzhan-podozrevaemyy-v-izbienii-zhurnalistki-v-atyrau/