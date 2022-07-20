Журналистку избили в Атырау

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19 июля возле собственного дома в Атырау избили журналистку. Подробности нападения озвучиваются на официальном сайте Международного фонда защиты свободы слова "Адил соз". Информацию прокомментировали в департаменте полиции региона.

В фонде рассказали, что корреспондент одного из информационных порталов вышла из дома. К ней подошел неизвестный парень и попросил о помощи, а затем сильно ударил по лицу. Женщина упала, а нападавший стал ее пинать.

Журналиста спас случайный прохожий. Компьютерная томография выявила перелом носа со смещением. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию.

В "Адил соз" добавили, что за несколько дней до случившегося работница СМИ получила с неизвестного номера сообщение, в котором ей настоятельно советовали "быть осторожной" с неким ТОО и его владельцем.

Между тем в ДП Атырауской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по данному факту проводится досудебное расследование по ч.1 ст.293 УК РК (Хулиганство).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979343-zhurnalistku-izbili-v-atyrau/