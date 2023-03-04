Подозреваемого в организации нападений на журналистов в Казахстане задержали (видео)

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Полицейские, расследующие факты нападений на журналистов в Казахстане, задержали подозреваемого организатора, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Отмечается, что межведомственная оперативно-следственная группа МВД и КНБ продолжает расследование уголовного дела по факту нападений на редакции и представителей СМИ

"Установлено, что организатором и инициатором нападений на журналистов является гражданин Казахстана Клебанов-Маневич Аркадий Сергеевич. Он задержан и с санкции суда помещен под арест", – заявили представители МВД.

Сообщается, что ему вменяют совершение преступлений, предусмотренных следующими статьями:

статья 115 УК РК – “Угроза”;

статья 147 УК РК – “Нарушение неприкосновенности частной жизни”;

статья 158 УК РК – “Воспрепятствование журналистской деятельности”;

статья 202 УК РК – “Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества”;

статья 293 УК РК – “Хулиганство”.

"Задержанный признался в содеянном. В ходе допроса он сообщил, что организовал все нападения самостоятельно, потому что имел личные мотивы и давние претензии к ряду известных представителей казахстанских СМИ", – добавили правоохранители.

По версии следствия, для реализации своих планов Клебанов-Маневич нанял группу хакеров и исполнителей акций. Цели и варианты провокаций он выбирал самостоятельно. Гонорары исполнителям выплачивал от прибыли, полученной им от операций с криптовалютой.

На данный момент следствие продолжается, о его результатах будет сообщено дополнительно.

21 февраля представители МВД сообщали, что полицейские задержали 18 человек по подозрению в совершении противоправных действий в отношении журналистов и блогеров.

Также в конце февраля стало известно, что в Алматы задержан предполагаемый координатор провокационных атак – иностранный хакер О.Токарев.

Преступления против журналистов в Казахстане

Напомним, 20 февраля, известный казахстанский журналист Вадим Борейко заявил о подрыве двух машин его оператора в Алматы.

Кроме того, ранее он же сообщал, что неизвестные залили монтажной пеной дверь его квартиры в Алматы. По его словам, пена имела запах горючего вещества. Журналист предположил, что злоумышленники планировали поджечь дверь. Произошедшее Борейко связал с профессиональной деятельностью.

Позже еще один казахстанский журналист Данияр Молдабеков сообщил о нападении. По словам мужчины, на него напали в подъезде и ударили по лицу. В полиции заявили, что зарегистрировали факт нападения и устанавливают обстоятельства произошедшего.

При этом в середине января неизвестные подожгли автомобиль журналистки и телеведущей Динары Егеубаевой. Позже в полиции заявили, что задержали пятерых человек по подозрению в поджоге автомобиля. Все задержанные оказались несовершеннолетними подростками.

Добавим, что в июле прошлого года в Атырау журналистку Олесю Вертинскую избили возле ее собственного дома.

Сообщалось, что, когда она вышла из дома, к ней подошел неизвестный парень и попросил о помощи, а затем сильно ударил по лицу. Женщина упала, а нападавший стал ее пинать. Через некоторое время подозреваемого задержали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2011760-podozrevaemogo-v-organizatsii-napadeniy-na-zhurnalistov-v-kazahstane-zaderzhali-video/