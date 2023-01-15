Задержаны подозреваемые в поджоге автомобиля журналистки Динары Егеубаевой

Автомобиль. Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

Полиция задержала пятерых человек по подозрению в поджоге автомобиля Динары Егеубаевой - все задержанные несовершеннолетние подростки, передает Zakon.kz.

Сотрудниками полиции были задержаны пять человек. Их подозревают в том, что они подожгли машину журналиста Динары Егеубаевой и разбили стекла входной двери редакции El Media.

Сотрудники оперативного подразделения задержали пятерых несовершеннолетних 2005, 2006 и 2007 годов рождения. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых

Как передает Тengrinews.kz со ссылкой на ДП Алматы, согласно показаниям фигурантов, оба заказа они получили от неизвестного человека через интернет.

Отмечается, что оплату за выполненную работу они тоже получили через интернет.

Расследование продолжается. Ведется поиск так называемого заказчика преступления.

Напомним, что в Алматы неизвестные подожгли автомобиль журналистки и телеведущей Динары Егеубаевой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2005401-zaderzhany-podozrevaemye-v-podzhoge-avtomobilya-zhurnalistki-dinary-egeubaevoy/