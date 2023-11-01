Организатору нападений на казахстанских журналистов вынесли приговор

Гражданина, обвиняемого в организации нападений на известных казахстанских журналистов, отправили на принудительное лечение, передает NUR.KZ со ссылкой на суд Алматы.

Суд рассмотрел дело о применении принудительных мер медицинского характера в отношении Аркадия Клебанова-Маневича.

Сообщается, что его уличили в:

воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов;

нарушении неприкосновенности частной жизни и персональных данных;

вовлечении несовершеннолетних в совершение уголовных правонарушений;

нарушении работы информационной системы;

умышленном повреждении чужого имущества.

После обращения потерпевших возбудили уголовное дело, позже была установлена причастность 6 человек.

Кроме того, в ходе следствия в отношении Клебанова-Маневича провели 2 судебно-психиатрические экспертизы.

"Согласно заключениям экспертов, К. страдает хроническим психическим расстройством (стационарная судебно-психиатрическая экспертиза от 24 апреля и дополнительная ССПЭ от 6 июня).

По итогам досудебного расследования материалы в отношении него были направлены в суд для рассмотрения вопроса и применения принудительных мер медицинского характера", – гласит сообщение.

На основании этих заключений суд пришел к выводу, что Клебанов-Маневич во время совершения общественно-опасных деяний находился в невменяемом состоянии. Отмечается, что он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие хронического психического заболевания.

Подсудимого признали невменяемым и направили на принудительное лечение в психиатрический стационар.

"Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично. В счет возмещения материального ущерба и морального вреда с законного представителя подсудимого взыскано более 14 млн тенге", – гласит сообщение суда.

Постановление не вступило в законную силу.

Нападения на журналистов в Казахстане

Напомним, в январе этого года президент Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранительным органам провести тщательное расследование серии преступлений, направленных против журналистов.

С сентября 2022 года по 20 февраля 2023 года в Алматы и в Астане был совершен ряд противоправных действий в отношении шестерых журналистов и блогеров, а также одного человека, связанного с их деятельностью.

В феврале представители МВД сообщили, что возбуждены и расследуются 20 уголовных дел по пяти статьям УК РК, задержаны 18 подозреваемых.

Тем временем МВД и КНБ РК заявили о пресечении деятельности группы лиц, которых подозревают в организации нападений на работников казахстанских СМИ. Тогда же в Алматы был задержан предполагаемый непосредственный координатор провокационных атак – иностранный гражданин, квалифицированный хакер О. Токарев.

Сообщалось, что указанной группой были совершены свыше 30 провокаций.

В марте был задержан казахстанец Клебанов-Маневич Аркадий Сергеевич – по информации МВД, он был организатором и инициатором нападений на журналистов.

Через несколько дней экс-глава МВД Марат Ахметжанов высказался о роли Клебанова-Маневича и Токарева в данном деле.