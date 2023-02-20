Журналист Борейко заявил о подрыве двух машин его коллеги в Алматы (видео)

Горящие машины. Кадр из видео: instagram.com/vadim.boreiko

Известный журналист Вадим Борейко заявил о подрыве двух машин его оператора в Алматы. Информацию прокомментировали в МИОР РК и ДЧС города, передает корреспондент NUR.KZ.

"20 февраля ночью у моего оператора около дома взорвали две его машины", - написал Вадим Борейко на своей странице в Instagram.

Министерство информации и общественного развития РК в своем Telegram-канале сообщило, что Департамент полиции Алматы начал досудебное расследование и назначил соответствующую экспертизу.

"Уточняются причины и обстоятельства произошедшего", - добавили в МИОР.

В ведомстве заявили также, что не допускают воспрепятствования журналистской деятельности и оказывают всю необходимую помощь.

В ДЧС города также рассказали, что 20 февраля в 3 часа ночи пожарные расчеты выехали на сообщение о пожаре в Турксибском районе.

"Несмотря на туман и скользкую дорогу, пожарные через 6 минут прибыли на место происшествия, где происходило горение двух автомашин - Audi A4 1999 года выпуска и Nissan Terrano 1987 года выпуска. Общая площадь пожара составила 6 квадратных метров", - сообщили в ДЧС.

Пожар удалось потушить за 10 минут.

Причина пожара устанавливается, добавили в департаменте. Материалы будут направлены в УП Турксибского района.

Ранее Вадим Борейко заявлял, что неизвестные залили монтажной пеной дверь его квартиры в Алматы.

Также сообщалось, что в Алматы подожгли автомобиль журналистки и телеведущей Динары Егеубаевой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2010048-zhurnalist-boreyko-zayavil-podryve-dvuh-mashin-ego-kollegi-v-almaty-nachato-rassledovanie/