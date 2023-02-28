МВД: Атаки на казахстанских журналистов координировал хакер-иностранец

Мужчина за ноутбуком. Иллюстративное фото: pixabay.com

МВД и КНБ ПК заявили о пресечении деятельности группы лиц, которых подозревают в организации нападений на представителей казахстанских СМИ, передает медиапортал МВД Polisia.kz.

Как сообщили правоохранители, против подозреваемых возбуждены дела по нескольким уголовным статьям:

статья 115 УК РК "Угроза",

статья 147 УК РК "Нарушение неприкосновенности частной жизни";

статья 158 УК РК "Воспрепятствование журналистской деятельности";

статья 202 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества";

статья 293 УК РК "Хулиганство".

"В Алматы задержан непосредственный координатор провокационных атак – иностранный гражданин, квалифицированный хакер О.Токарев", - говорится в сообщении МВД.

По месту временного проживания задержанного обнаружена и изъята техника, с которой велось управление нападениями, размещение "заказов" в анонимных Telegram-каналах, подбор исполнителей и оплата их акций.

"В целом указанной группой совершены свыше 30 провокаций против В.Борейко, Г.Бажкеновой, Г.Ергалиевой, С.Ибраевой и других представителей масс-медиа. Это – поджоги автотранспорта, угрозы и нападения на журналистов, их близких и редакции, взломы, DDoss-атаки", - заявили в министерстве.

Целью нападений преступной группы, по данным правоохранительных органов, являлась имитация преследования представителей масс-медиа для дискредитации президента Казахстана и проводимых им демократических реформ.

Подозреваемый водворен в ИВС. В интересах следствия иные сведения не разглашаются, заключили в МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2011128-mvd-ataki-na-kazahstanskih-zhurnalistov-koordiniroval-haker-inostranets/