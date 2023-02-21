Преступления против журналистов в Алматы и Астане: полиция задержала 18 подозреваемых

Журналист. Иллюстративное фото: Mihajlo Maricic / EyeEm/Getty Images

Казахстанские полицейские задержали 18 человек по подозрению в совершении противоправных действий в отношении журналистов и блогеров. Об этом сообщается в официальном новостном Telegram-канале МВД РК Polisia.kz.

Стражи порядка напомнили, что с сентября 2022 года по 20 февраля 2023 года в Алматы и в Астане был совершен ряд противоправных действий в отношении шестерых журналистов и блогеров, а также одного человека, связанного с их деятельностью.

"В отношении потерпевших совершены факты умышленного повреждения недвижимого имущества, поджога автомобилей, угрозы путем доставления различных предметов к ним, заведомо ложные сообщения об акте терроризма по адресам потерпевших и распространение персональных данных в сети Интернет", – подчеркнули полицейские.

Отмечается, что для раскрытия данных преступлений была создана Межведомственная следственно-оперативная группа.

На данный момент, по данным правоохранителей, возбуждены и расследуются 20 уголовных дел по следующим статьям УК РК:

статья 115 – "Угроза";

статья 147 – "Распространение сведений о частной жизни";

статья 158 – "Воспрепятствование журналистской деятельности";

статья 202 – "Умышленное уничтожение чужого имущества";

статья 293 – "Хулиганство".

"В настоящее время все указанные факты раскрыты, задержано 18 лиц, причастных к совершению данных преступлений. Проводятся необходимые следственно-оперативные действия по закреплению доказательственной базы", – добавили представители МВД.

Отметим, что в конце января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранительным органам провести тщательное расследование серии преступлений, направленных против журналистов.

Преступления против журналистов в Казахстане

Напомним, вчера, 20 февраля, известный казахстанский журналист Вадим Борейко заявил о подрыве двух машин его оператора в Алматы.

Кроме того, ранее он же сообщал, что неизвестные залили монтажной пеной дверь его квартиры в Алматы. По его словам, пена имела запах горючего вещества. Журналист предположил, что злоумышленники планировали поджечь дверь. Произошедшее Борейко связал с профессиональной деятельностью.

При этом в середине января неизвестные подожгли автомобиль журналистки и телеведущей Динары Егеубаевой. Позже в полиции заявили, что задержали пятерых человек по подозрению в поджоге автомобиля. Все задержанные оказались несовершеннолетними подростками.

Добавим, что в июле прошлого года в Атырау журналистку Олесю Вертинскую избили возле ее собственного дома.

Сообщалось, что, когда она вышла из дома, к ней подошел неизвестный парень и попросил о помощи, а затем сильно ударил по лицу. Женщина упала, а нападавший стал ее пинать. Через некоторое время подозреваемого задержали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2010302-18-chelovek-zaderzhali-po-podozreniyu-v-sovershenii-prestupleniy-protiv-zhurnalistov/