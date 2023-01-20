Токаев поручил провести расследование преступлений против журналистов

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай на своей официальной странице в Facebook сообщил, что глава государства поручил правоохранительным органам провести тщательное расследование серии преступлений, направленных против журналистов.

"Президент поручил правоохранительным органам провести тщательное расследование серии преступлений, направленных против журналистов.

Должны быть выявлены не только исполнители, но и заказчики этих противоправных деяний, целью которых является нанесение ущерба общественной безопасности и репутации государства", – говорится в сообщении.

Напомним, вчера известный казахстанский журналист Вадим Борейко заявил, что неизвестные залили монтажной пеной дверь его квартиры в Алматы. По его словам, пена имела запах горючего вещества. Журналист предположил, что злоумышленники планировали поджечь дверь.

Произошедшее Борейко связал с профессиональной деятельностью.

При этом на прошлой неделе неизвестные подожгли автомобиль журналистки и телеведущей Динары Егеубаевой. Позже в полиции заявили, что задержали пятерых человек по подозрению в поджоге автомобиля. Все задержанные оказались несовершеннолетними подростками.

Кроме того, в июле в Атырау журналистку Олесю Вертинскую избили возле ее собственного дома.

Сообщалось, что, когда она вышла из дома, к ней подошел неизвестный парень и попросил о помощи, а затем сильно ударил по лицу. Женщина упала, а нападавший стал ее пинать. Через некоторое время подозреваемого задержали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2006078-tokaev-poruchil-provesti-rassledovanie-prestupleniy-napravlennyh-protiv-zhurnalistov/