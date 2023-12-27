Какими коррупционными скандалами запомнился 2023 год для казахстанцев

Каждый год мы становимся очевидцами новых коррупционных скандалов в Казахстане – и чем больше мы говорим о них, тем выше градус нетерпимости к этому. Поэтому в качестве итогов 2023 года NUR.KZ предлагает вспомнить самые громкие коррупционные дела.

Дело экс-главы НПП "Атамекен" Мырзахметова

В мае Антикор задержал экс-председателя правления НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова. Сообщалось, что он подозревается в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере якобы за оказание содействия в освобождении от уголовной ответственности его родственника.

Мырзахметова взяли под стражу в Астане и стали проверять на причастность к другим уголовным делам. Его дело пересекалось с делом экс-депутата Нуржана Альтаева.

Дело экс-депутата Альтаева

В отличие от дела Мырзахметова дело Альтаева закончилось судом в этом году – его посадили на 10 лет за особо крупные взятки. Как сообщили в суде, он нескольких лет получал взятки от Мырзахметова сначала будучи вице-министром труда и соцзащиты, а затем депутатом мажилиса – ежемесячно по 5 тысяч долларов. Всего накопилось 50 млн тенге.

После приговора Альтаева журналисты спросили у официального представителя Антикора, когда ждать суда над Мырзахметовым – по данным на конец ноября 2023-го года, дело все еще расследуется.

Дело экс-министра Бекетаева

Экс-министра юстиции Марата Бекетаева задержали в октябре этого года. Сообщалось, что Бекетаев подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями – его дело начато в рамках поиска и возврата незаконно выведенных из Казахстана активов.

В Антикоре добавили, что экс-министр подозревается в лоббировании интересов аффилированной компании путем заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг, чем причинил особо крупный ущерб государству.

Дело экс-вице-министра Токтабаева

Дело в отношении экс-вице-министра МИИР Тимура Токтабаева Антикор начал по подозрению в злоупотреблении полномочиями – был арестован сам экс-чиновник, а также элитные дома и машины его и его семьи.

Токтабаева обвинили в незаконной передаче без аукциона аффилированным с ним лицам под предлогом разведки месторождения "Шевченковское" в Костанайской области, где уже были установлены крупные запасы никеля и кобальта.

В итоге, как сообщил Антикор, подконтрольная Токтабаеву компания за минимальную стоимость получила готовое к добыче месторождение с уникальными запасами никеля и кобальта, которые оцениваются в 100 млн тонн – это около 5,7 трлн тенге. В ходе следствия месторождение вернули государству. В конце октября Токтабаева приговорили к 7 годам лишения свободы.

ОПГ экс-главы предприятия Минобороны "Әскери құрылыс"

Экс-руководителя АО "Әскери құрылыс" Ерлана Тажиденова заподозрили в хищениях бюджета летом этого года – Антикор заявил, что ОПГ из 11 человек, включая брата, племянника и подчиненных Тажиденова могли заключать фиктивные договора и таким образом похитить 596 млн тенге.

Поскольку единственным акционером АО является Минобороны, в ведомстве прокомментировали ситуацию, заявив, что должностные лица МО к хищениям ОПГ не причастны.

В конце ноября в Антикоре рассказали о решении суда - Тажиденов, его родной брат и подчиненные осуждены на 8 лет лишения свободы, поскольку руководили и участвовали в указанном ОПГ.

Дело экс-руководителя "Казахфильм"

В Антикоре заявили о начатом следствии в отношении экс-президента АО "Казахфильм" - причиной стала слишком дешевая продажа бутафорской крепости, где снимали фильм "Кочевник".

Сообщается, что в 2017 году крепость была продана в 44 раза дешевле рыночной цены – покупателем стала компания, возможно, аффилированная с тогда занимавшим должность министра культуры и спорта Арыстанбеком Мухамедиулы.

Отметим, что Мухамедиулы уже получил срок по делу о хищении бюджета при проведении выставки "Золотого человека", а также сейчас является подсудимым по второму делу, где фигурирует столичный отель "Дипломат".

О громких делах в отношении экс-главы Нацмузея Арыстанбека Мухамедиулы, экс-учредителя "Оператор РОП" Шнар Муктаровой, бизнесмена Кайрата Боранбаева и других мы расскажем в статье о самых громких судах 2023-го года.