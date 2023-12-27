Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Какими коррупционными скандалами запомнился 2023 год для казахстанцев

Опубликовано:

Аблай Мырзахметов, Нуржан Альтаев и Марат Бекетаев
Аблай Мырзахметов, Нуржан Альтаев и Марат Бекетаев. Коллаж NUR.KZ: atameken.kz / страница Альтаева в Facebook / primeminister.kz

Каждый год мы становимся очевидцами новых коррупционных скандалов в Казахстане – и чем больше мы говорим о них, тем выше градус нетерпимости к этому. Поэтому в качестве итогов 2023 года NUR.KZ предлагает вспомнить самые громкие коррупционные дела.

Дело экс-главы НПП "Атамекен" Мырзахметова

В мае Антикор задержал экс-председателя правления НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова. Сообщалось, что он подозревается в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере якобы за оказание содействия в освобождении от уголовной ответственности его родственника.

Мырзахметова взяли под стражу в Астане и стали проверять на причастность к другим уголовным делам. Его дело пересекалось с делом экс-депутата Нуржана Альтаева.

Дело экс-депутата Альтаева

В отличие от дела Мырзахметова дело Альтаева закончилось судом в этом году – его посадили на 10 лет за особо крупные взятки. Как сообщили в суде, он нескольких лет получал взятки от Мырзахметова сначала будучи вице-министром труда и соцзащиты, а затем депутатом мажилиса – ежемесячно по 5 тысяч долларов. Всего накопилось 50 млн тенге.

После приговора Альтаева журналисты спросили у официального представителя Антикора, когда ждать суда над Мырзахметовым – по данным на конец ноября 2023-го года, дело все еще расследуется.

Дело экс-министра Бекетаева

Экс-министра юстиции Марата Бекетаева задержали в октябре этого года. Сообщалось, что Бекетаев подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями – его дело начато в рамках поиска и возврата незаконно выведенных из Казахстана активов.

В Антикоре добавили, что экс-министр подозревается в лоббировании интересов аффилированной компании путем заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг, чем причинил особо крупный ущерб государству.

Дело экс-вице-министра Токтабаева

Дело в отношении экс-вице-министра МИИР Тимура Токтабаева Антикор начал по подозрению в злоупотреблении полномочиями – был арестован сам экс-чиновник, а также элитные дома и машины его и его семьи.

Токтабаева обвинили в незаконной передаче без аукциона аффилированным с ним лицам под предлогом разведки месторождения "Шевченковское" в Костанайской области, где уже были установлены крупные запасы никеля и кобальта.

В итоге, как сообщил Антикор, подконтрольная Токтабаеву компания за минимальную стоимость получила готовое к добыче месторождение с уникальными запасами никеля и кобальта, которые оцениваются в 100 млн тонн – это около 5,7 трлн тенге. В ходе следствия месторождение вернули государству. В конце октября Токтабаева приговорили к 7 годам лишения свободы.

ОПГ экс-главы предприятия Минобороны "Әскери құрылыс"

Экс-руководителя АО "Әскери құрылыс" Ерлана Тажиденова заподозрили в хищениях бюджета летом этого года – Антикор заявил, что ОПГ из 11 человек, включая брата, племянника и подчиненных Тажиденова могли заключать фиктивные договора и таким образом похитить 596 млн тенге.

Поскольку единственным акционером АО является Минобороны, в ведомстве прокомментировали ситуацию, заявив, что должностные лица МО к хищениям ОПГ не причастны.

В конце ноября в Антикоре рассказали о решении суда - Тажиденов, его родной брат и подчиненные осуждены на 8 лет лишения свободы, поскольку руководили и участвовали в указанном ОПГ.

Дело экс-руководителя "Казахфильм"

В Антикоре заявили о начатом следствии в отношении экс-президента АО "Казахфильм" - причиной стала слишком дешевая продажа бутафорской крепости, где снимали фильм "Кочевник".

Сообщается, что в 2017 году крепость была продана в 44 раза дешевле рыночной цены – покупателем стала компания, возможно, аффилированная с тогда занимавшим должность министра культуры и спорта Арыстанбеком Мухамедиулы.

Отметим, что Мухамедиулы уже получил срок по делу о хищении бюджета при проведении выставки "Золотого человека", а также сейчас является подсудимым по второму делу, где фигурирует столичный отель "Дипломат".

О громких делах в отношении экс-главы Нацмузея Арыстанбека Мухамедиулы, экс-учредителя "Оператор РОП" Шнар Муктаровой, бизнесмена Кайрата Боранбаева и других мы расскажем в статье о самых громких судах 2023-го года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2052787-kakimi-korruptsionnymi-skandalami-zapomnilsya-2023-y-god-dlya-kazahstantsev/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.