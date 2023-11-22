Экс-главу предприятия Минобороны "Әскери құрылыс" приговорили к лишению свободы

Официальный представитель Антикора на брифинге огласил приговор суда в отношении экс-главы АО "Әскери құрылыс", его брата и подчиненных, подозреваемых в хищениях, передает корреспондент NUR.KZ.

"Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны оглашен приговор в отношении преступной группы под руководством бывшего президента АО "Әскери құрылыс" Тажиденова и других лиц. Приговором суда Тажиденов, его родной брат и подчиненные осуждены к 8 годам лишения свободы.

Они были ответственными за создание финансовой корпоративной деятельности подконтрольной "Әскери құрылыс Астана". Осужденные обвинялись в руководстве и участии в организованной преступной группы. Она была создана для хищения бюджетных средств в особо крупных размерах путем заключения фиктивных договоров с аффилированными компаниями.

Сумма ущерба составила более 590 млн тенге. Приговор в законную силу не вступил", - заявили в Антикоре.

Напомним, что о подозрениях в хищении бюджетных средств со стороны руководства "Әскери құрылыс" стало известно этим летом.

Дело в отношении экс-руководства "Әскери құрылыс" комментировали в Минобороны. В ведомстве подчеркивали, что должностные лица министерства к хищениям так называемого ОПГ не причастны.

"Әскери Құрылыс", согласно информации на сайте АО, занимается строительством и ремонтом объектов инфраструктуры ВС РК. Единственным акционером общества является Министерство обороны Казахстана.