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Когда дело экс-главы НПП "Атамекен" Мырзахметова дойдет до суда, ответили в Антикоре

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Аблай Мырзахметов
Аблай Мырзахметов. Фото: atameken.kz

На брифинге Антикора официальный представитель Арман Тлеукенов сообщил, на каком этапе сейчас находится дело в отношении экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вчера буквально был оглашен приговор в отношении экс-вице-министра Нуржана Альтаева, он был приговорен к 10 годам лишения свободы. Что касается подозреваемого Мырзахметова - в данный момент досудебное расследование в отношении данного лица продолжается и по результатам окончания уголовного дела оно будет передано в суд, и точку в этом деле поставит суд", - прокомментировал Арман Тлеукенов.

Напомним, что экс-вице-министра труда и соцзащиты Нуржана Альтаева приговорили к 10 годам лишения свободы за взятку от Аблая Мырзахметова на сумму более 115 тысяч долларов за общее покровительство и лоббирование интересов НПП "Атамекен".

Дело Нуржана Альтаева

Напомним, что о задержании экс-депутата стало известно в июне этого года. На следующий день в Антикоре сообщили, что его подозревают в совершении особо тяжкого коррупционного преступления.

"Альтаев Н.Б. подозревается в том, что, будучи вице-министром труда и социальной защиты, а в последующем - депутатом мажилиса парламента - на системной основе получал взятки в особо крупном размере от председателя правления национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Мырзахметова А.И.", - говорилось в сообщении службы.

Позже в Антикоре уточнили, что Альтаев, занимая пост вице-министра труда и социальной защиты населения РК с 2018 по 2019 год, по версии следствия, ежемесячно получал от бывшего главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова взятку в размере 5 тыс. долларов.

В последующем, по данным Антикора, Альтаев, уже будучи депутатом мажилиса с 2019 по 2020 год, продолжил получать взятки от Мырзахметова, который был задержан в мае 2023 года.

Следствие предполагает, что Альтаев получал взятки от экс-председателя НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова - всего речь идет о сумме в 50 млн тенге.

Также в конце октября стало известно, что суд по делу экс-депутата Альтаева пройдет в закрытом режиме.

На днях для Нуржана Альтаева обвинение запросило 12 лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2047047-kogda-delo-eks-glavy-npp-atameken-myrzahmetova-doydet-do-suda-otvetili-v-antikore/

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