В чем подозревают экс-главу НПП "Атамекен" Мырзахметова, рассказал Антикор

Аблай Мырзахметов. Фото: atameken.kz

Экс-главу правления НПП "Атамекен" задержали по подозрению в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки, сообщили представители Антикоррупционной службы в официальном Telegram-канале ведомства.

10 мая 2023 года Антикоррупционная служба задержала экс-председателя правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" Аблая Мырзахметова.

"Он подозревается в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере якобы за оказание содействия в освобождении от уголовной ответственности его родственника", – сообщили правоохранители.

Подозреваемый водворен в ИВС ДП города Астаны.

Отмечается, что сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий. Проверяется причастность Мырзахметова к совершению других преступлений.

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

"Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции Республики Казахстан и с частью 1 статьи 19 УПК РК каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", – подчеркнули представители Антикора.

Отметим, что по информации с сайта ИПС "Параграф", с ноября 2001 года Мырзахметов занимал должность министра транспорта и коммуникаций РК. Но в марте 2002 года был отстранен от должности на период расследования уголовного дела.

В июне 2002 года его арестовали, а в мае 2003 года – приговорили к 5 годам лишения свободы условно с конфискацией имущества по обвинению в организации хищений государственного имущества.

Также добавим, что с сентября 2013 года Аблай Мырзахметов являлся председателем правления НПП "Атамекен". В феврале прошлого года он сложил с себя полномочия главы палаты предпринимателей.

Как сообщается на официальном сайте НПП, Национальная палата предпринимателей РК "Атамекен" – это некоммерческая организация. Она была создана для усиления переговорной силы бизнеса с правительством РК и государственными органами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2020074-antikor-prokommentiroval-zaderzhanie-eks-glavy-pravleniya-npp-atameken/