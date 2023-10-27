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Бывшего замглавы МИИР отправили в колонию на 7 лет в Астане

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Тимур Токтабаев
Тимур Токтабаев. Фото: сайт МИИР

В Астане вынесли приговор бывшему вице-министру индустрии и инфраструктурного развития - его приговорили к 7 годам колонии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

На официальной Facebook-странице судов Астаны сообщается, что экс-замглавы МИИР было предъявлено обвинение по части 4 статьи 361 УК РК - в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.

Как заявило обвинение, вице-министр, злоупотребляя должностными полномочиями, и, проведя прямые переговоры, заключил от лица министерства с курируемой им АО контракт на разведку твердых полезных ископаемых на месторождении в Костанайской области.

"Причем контракт подразумевал дальнейшую незаконную передачу права недропользования на разведку аффилированной его ТОО "С". В этом ТОО через доверенное лицо он имел долю в 20%. Тогда как на указанном месторождении ранее были установлены промышленные запасы никель-кобальтовых руд и имелся расторгнутый контракт по добыче с ТОО "Г", - говорится в сообщении суда.

Месторождение было подготовлено к промышленной отработке и подлежало выставлению на аукцион для заключения контракта или лицензии на добычу как объект с утвержденными балансовыми запасами промышленной категории, что позволило бы государству после аукциона получить значительные поступления в бюджет – в более 40,6 млрд тенге.

Однако, как рассказали в суде, позже вице-министр продал третьим лицам эти 20% доли в уставном капитале ТОО "С", причем 10% из них за 425 млн тенге.

"В результате указанных преступных действий была нарушена нормальная, регламентированная законом деятельность органов госуправления. Вице-министр незаконно передал АО "К" на разведку месторождение с балансовыми промышленными запасами на свыше 5,5 трлн тенге. АО "К" передала право на недропользование ТОО "С" с дальнейшим намерением заключения контракта на добычу", - заявили в суде.

Подсудимый вину не признал и просил суд его оправдать.

Однако суд решил иначе - бывшего вице-министра признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорили к 7 годам лишения свободы, с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, 7 ноября прошлого года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями был задержан бывший вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Тимур Токтабаев. С санкции суда арестовано дорогостоящее движимое и недвижимое имущество Токтбаева и его близких родственников.

Позже в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития прокомментировали информацию о задержании бывшего вице-министра Тимура Токтабаева.

В конце июля в Антикоре рассказали, в чем именно подозревают экс-вице-министра.

Тимур Токтабаев работал в структуре министерства индустрии и инфраструктурного развития РК начиная с 2011 года. В 2016 он стал вице-министром.

В декабре 2019 Токтабаев был освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2042885-byvshego-zamglavy-miir-otpravili-v-koloniyu-na-7-let-v-astane/

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