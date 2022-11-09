Задержан бывший вице-министр Тимур Токтабаев: у него изъяты элитные авто, дома и участки

Задержание. Кадр из видео: Антикоррупционная служба РК

Антикоррупционной службой по результатам совместной с Генеральной прокуратурой проверки законности передачи месторождений полезных ископаемых начато досудебное расследование в отношении должностных лиц министерства индустрии и инфраструктурного развития, сообщается в официальном Telegram-канале Антикора.

Установлено, что должностные лица министерства, действуя в интересах отдельных субъектов предпринимательства, под предлогом разведки, без проведения аукциона незаконно передавали месторождения, по которым уже были установлены запасы твердых полезных ископаемых. Факт ранее проведенной разведки намеренно скрывался путем фальсификации документов.

В результате аффилированные с должностными лицами предприниматели за минимальную стоимость подписного бонуса получали уже готовые к добыче месторождения, нарушая принципы состязательности, доступности и равноправия участников рынка, сообщили в ведомстве.

В связи с тем, что аукционы по реализации месторождений не проводились, государство недополучило десятки миллиардов тенге, подчеркнули в Антикоре.

7 ноября по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями задержан бывший вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Тимур Токтабаев.

"Следствием установлено и с санкции суда арестовано дорогостоящее движимое и недвижимое имущество Т. и его близких родственников (элитные частные дома, земельные участки, автомашины марки Cadillac Escalade, Mercedes-Benz Maybach S580 4 Matic, две BMW X5 Xdrive40I, Bentley Bentayga V8)", - отметили в ведомстве.

Тимур Токтабаев работал в структуре министерства индустрии и инфраструктурного развития РК начиная с 2011 года. В 2016 он стал вице-министром. В декабре 2019 Тимур Токтабаев был освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1996350-zaderzhan-byvshiy-vitse-ministr-industrii-i-infrastrukturnogo-razvitiya-timur-toktabaev/