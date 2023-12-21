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В деле Мухамедиулы об отеле "Дипломат" появился новый обвинительный акт

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Арыстанбек Мухамедиулы
Арыстанбек Мухамедиулы. Фото: NUR.KZ

В Астане продолжается судебный процесс по делу об отеле "Дипломат", где обвиняемым является экс-министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, передает корреспондент NUR.KZ.

В деле появился новый обвинительный акт - она насчитывает 234 страницы. Из-за того, что подсудимые не успели ознакомиться с ним, заседание вновь отложили. К слову, среди обвиняемых не только сам Мухамедиулы, но и Абай Сатыбалдин, Леонид Кочетов, Алмас Нуразхан, Азамат Кошенов, Айым Садвокасова.

К слову, Мухамедиулы назначили государственного адвоката - бывший директор Нацмузея поблагодарил государство за заботу, узнав об этом.

На вопрос судьи о том, поддерживает ли Мухамедиулы ходатайство других подсудимых и адвокатов о переносе разбирательства для ознакомления с обвинительным актом, он ответил: "Я, как и вы, на стороне закона. Раз положено 3 суток на ознакомление, давайте не будем нарушать закон".

Он также пообещал судье "всю ночь изучать" обвинительный акт.

Дело Мухамедиулы

В мае 2022 года стало известно, что руководство музея подозревают в хищении 146 млн тенге при проведении выставки с Золотым человеком.

Суд по делу главы Нацмузея Арыстанбека Мухамедиулы, его заместителя, а также замдиректора и бухгалтера подрядной организации "Экспонат" начался в апреле - их обвинили в фиктивной трате на выставку Золотого человека 350 млн тенге.

Экс-глава Нацмузея заявил, что не признает вину. В июне суд приговорил Мухамедиулы к 8-ми годам лишения свободы, его заместителя, а также двух сотрудников "Экспоната" - к 7-ми годами лишения свободы.

Позже стало известно, что жену Мухамедиулы и его адвоката подозревают в покушении и подстрекательстве к даче взятки.

В июле стало известно, что адвокат Мухамедиулы обжаловал приговор.

В сентябре апелляционная коллегия столичного суда отклонила жалобу Мухамедиулы.

Позже стало известно, что в Астане начнется еще один суд над Мухамедиулы.

А на одном из последних заседаний суда обвиняемый в рейдерстве экс-директор Нацмузея сравнил судью с Гераклом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2051849-v-dele-muhamediuly-ob-otele-diplomat-poyavilsya-novyy-obvinitelnyy-akt/

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