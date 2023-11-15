Крепость для фильма "Кочевник" продали в 44 раза дешевле: экс-главу Нацмузея проверяют по еще одному делу

Сегодня на брифинге Антикора сообщили о проверке экс-министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы по делу о продаже бутафорской крепости для фильма "Кочевник", передает корреспондент NUR.KZ.

"Антикором в целях исполнения поручения главы государства по поиску и возврату активов изобличена преступная деятельность экс-президента АО "Казахфильм" имени Шакена Айманова. В 2017 году построенная в рамках кинофильма "Кочевник" на берегу реки Или в Алматинский области бутафорская крепость "Туркестан" была продана коммерческой организации, аффилированной с экс-руководством Минкультуры и спорта, по цене ниже рыночной – по цене в 44 раза дешевле, чем ее построили.

В настоящее время принимаются меры по возврату данного актива и земельного участка государству.

(…) Причастность данного лица, экс-министра культуры и спорта Мухамедиулы, сейчас выясняется. Но есть уже информация, что данная компания была аффилирована с экс-министром культуры и спорта", – заявил официальный представитель агентства Арман Тлеукенов.

В Антикоре добавили, что экс-руководитель АО "Казахфильм" сейчас находится под следствием.

Крепость для фильма "Кочевник". Кадр из видео: Антикоррупционная служба РК

Крепость для фильма "Кочевник". Кадр из видео: Антикоррупционная служба РК

Крепость для фильма "Кочевник". Кадр из видео: Антикоррупционная служба РК

Дело Арыстанбека Мухамедиулы

О расследовании в отношении должностных лиц Нацмузея Казахстана в Астане в мае 2022-го года заявил Антикор – сообщалось, что руководство музея подозревают в хищении 146 млн тенге при проведении выставки с Золотым человеком.

Суд по делу главы Нацмузея Арыстанбека Мухамедиулы, его заместителя, а также замдиректора и бухгалтера подрядной организации "Экспонат" начался в апреле – их обвинили в фиктивной трате на выставку Золотого человека 350 млн тенге. По мнению прокуроров, никакой выставки на самом деле не было, а деньги "вывели" через указанную компанию.

В качестве наказания для Мухамедиулы обвинение запросило 9 лет лишения свободы.

Экс-глава Нацмузея заявил, что не признает вину, и попросил не "портить имидж Казахстана", называя его дело "делом о выставке Золотого человека", поскольку символ страны фигурирует в негативном контексте.

В июне суд приговорил Мухамедиулы к 8 годам лишения свободы, его заместителя, а также двух сотрудников "Экспоната" – к 7 годами лишения свободы.

Позже стало известно, что жену Мухамедиулы и его адвоката подозревают в покушении и подстрекательстве к даче взятки.

В июле стало известно, что адвокат Мухамедиулы обжаловал приговор.

В сентябре апелляционная коллегия столичного суда отклонила жалобу Мухамедиулы, а также осужденных Нуразхана, Кошенова и Садвакасовой в части изменения приговора или переквалификации их деяний. При этом судьи дали Садвакасовой отсрочку наказания и решили освободить ее в зале суда.

Позже стало известно, что в Астане начнется еще один суд над Мухамедиулы.