Дело экс-замглавы МИИР Токтабаева: уникальное месторождение никеля и кобальта вернули государству
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В рамках расследования уголовного дела отношении экс-замглавы МИИР Тимура Токтабаева в собственность государства вернули уникальное месторождение, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.
"Во исполнение поручения главы государства по возврату незаконно приобретенных активов, в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-вице-министра Тимура Токтабаева, государству возвращено уникальное месторождение "Шевченковское" в Костанайской области", – сообщили в официальном Telegram-канале Антикора.
Месторождение имеет запасы никеля (1,075 млн тонн) и кобальта (585,9 тыс. тонн), а стоимость запасов полезных ископаемых – более 5,6 трлн тенге.
Напомним, 27 октября межрайонный суд по уголовным делам Астаны огласил приговор в отношении бывшего экс-вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Тимура Токтабаева.
Ему предъявили обвинение по части 4 статьи 361 УК РК – злоупотребление должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.
Токтабаева приговорили к 7 годам лишения свободы, с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.
Кроме того, по информации Антикора, экс-вице-министра лишили государственной награды "Ерен еңбегі үшін", а также конфисковали следующее дорогостоящее имущество:
- земельный участок, расположенный по адресу: Алматы, Бостандыкский район, мкр Кокшокы;
- жилой дом в Алматы по адресу: Бостандыкский район, садоводческое товарищество Алма;
- автомобили марки Mercedes-Benz Maybach S 580 4MATIC 2021 года выпуска, а также Bentley Bentayga V8 2021 года;
- доли участия в 30 коммерческих организациях.
Приговор суда не вступил в законную силу. Антикоррупционная служба продолжает работу по возврату активов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2043370-delo-zamglavy-miir-toktabaeva-unikalnoe-mestorozhdenie-nikelya-i-kobalta-vernuli-gosudarstvu/