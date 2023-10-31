Дело экс-замглавы МИИР Токтабаева: уникальное месторождение никеля и кобальта вернули государству

В рамках расследования уголовного дела отношении экс-замглавы МИИР Тимура Токтабаева в собственность государства вернули уникальное месторождение, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

"Во исполнение поручения главы государства по возврату незаконно приобретенных активов, в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-вице-министра Тимура Токтабаева, государству возвращено уникальное месторождение "Шевченковское" в Костанайской области", – сообщили в официальном Telegram-канале Антикора.

Месторождение имеет запасы никеля (1,075 млн тонн) и кобальта (585,9 тыс. тонн), а стоимость запасов полезных ископаемых – более 5,6 трлн тенге.

Напомним, 27 октября межрайонный суд по уголовным делам Астаны огласил приговор в отношении бывшего экс-вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Тимура Токтабаева.

Ему предъявили обвинение по части 4 статьи 361 УК РК – злоупотребление должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.

Токтабаева приговорили к 7 годам лишения свободы, с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Кроме того, по информации Антикора, экс-вице-министра лишили государственной награды "Ерен еңбегі үшін", а также конфисковали следующее дорогостоящее имущество:

земельный участок, расположенный по адресу: Алматы, Бостандыкский район, мкр Кокшокы; жилой дом в Алматы по адресу: Бостандыкский район, садоводческое товарищество Алма; автомобили марки Mercedes-Benz Maybach S 580 4MATIC 2021 года выпуска, а также Bentley Bentayga V8 2021 года; доли участия в 30 коммерческих организациях.

Приговор суда не вступил в законную силу. Антикоррупционная служба продолжает работу по возврату активов.