Аблая Мырзахметова арестовали на два месяца

Аблай Мырзахметов. Фото: atameken.kz

Экс-главу правления НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова взяли под стражу на два месяца. Об этом сообщается на официальном сайте суда города Астаны.

"12 мая 2023 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Мырзахметова А.И. сроком на 2 месяца", – говорится в сообщении.

Напомним, что 10 мая 2023 года Антикоррупционная служба задержала экс-председателя правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" Аблая Мырзахметова.

"Он подозревается в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере якобы за оказание содействия в освобождении от уголовной ответственности его родственника", – сообщили позже представители Антикора.

Кроме того, ранее задержание Мырзахметова комментировала вице-министр юстиции РК Ботагоз Жакселекова.

Она отметила, что по всем подобным фактам должны быть проведены соответствующие расследования, вынесено судебное решение. При этом чиновница напомнила, что Казахстан – правовое государство, и лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.

Кто такой Аблай Мырзахметов?

Согласно информации на сайте ИПС "Параграф", Аблай Мырзахметов с 2001 по 2002 год он занимал должность министра транспорта и коммуникаций РК, но в марте 2002 года был отстранен от должности на период расследования уголовного дела.

В июне 2002 года его арестовали, а в мае 2003 года – приговорили к 5 годам лишения свободы условно с конфискацией имущества по обвинению в организации хищений государственного имущества.

С 2002 по 2004 года он был советником генерального директора ЗАО Dala Group, а в 2005 году занимал должность президента Союза Торгово-промышленной палаты РК.

С 2005 по 2007 годы являлся президентом ТПП, председатель президиума ТПП РК.

С сентября 2013 года Аблай Мырзахметов являлся председателем правления НПП "Атамекен". В феврале прошлого года он сложил с себя полномочия главы палаты предпринимателей.

Как сообщается на официальном сайте НПП, Национальная палата предпринимателей РК "Атамекен" – это некоммерческая организация. Она была создана для усиления переговорной силы бизнеса с правительством РК и государственными органами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2020380-ablaya-myrzahmetova-arestovali-na-dva-mesyatsa/