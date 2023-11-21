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Нуржан Альтаев осужден на 10 лет за взятки в особо крупном размере

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Нуржан Альтаев
Нуржан Альтаев. Фото: Facebook / Нуржан Альтаев

Сегодня в Астане вынесли приговор в отношении бывшего вице-министра труда и социальной защиты населения РК Нуржана Альтаева, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный суд.

Суд установил, что бывший вице-министр в период с февраля 2018 года по июль 2020 года за общее покровительство и лоббирование интересов НПП "Атамекен" получил от М. в качестве взятки на общую сумму 115 тыс. долларов США и свыше 8 млн тенге через посредника.

Подчеркивается, что вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, переписками в сотовом телефоне, записями негласных следственных действий, актами экспертиз, вещественными доказательствами и др.

Приговором суда экс-вице-министр Альтаев признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.366 ч.4 УК и осужден к 10 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Дело Нуржана Альтаева

Напомним, что о задержании экс-депутата стало известно в июне этого года. На следующий день в Антикоре сообщили, что его подозревают в совершении особо тяжкого коррупционного преступления.

"Альтаев Н.Б. подозревается в том, что, будучи вице-министром труда и социальной защиты, а в последующем – депутатом мажилиса парламента – на системной основе получал взятки в особо крупном размере от председателя правления национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Мырзахметова А.И.", – говорилось в сообщении службы.

Позже в Антикоре уточнили, что Альтаев, занимая пост вице-министра труда и социальной защиты населения РК с 2018 по 2019 год, по версии следствия, ежемесячно получал от бывшего главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова взятку в размере 5 тыс. долларов.

В последующем, по данным Антикора, Альтаев, уже будучи депутатом мажилиса с 2019 по 2020 год, продолжил получать взятки от Мырзахметова, который был задержан в мае 2023 года.

Следствие предполагает, что Альтаев получал взятки от экс-председателя НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова – всего речь идет о сумме в 50 млн тенге.

Также в конце октября стало известно, что суд по делу экс-депутата Альтаева пройдет в закрытом режиме.

На днях для Нуржана Альтаева обвинение запросило 12 лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2046904-eks-vitse-ministru-altaevu-kotorogo-obvinyali-v-poluchenii-vzyatki-vynesli-prigovor/

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