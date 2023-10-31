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Альтаева обвиняют в получении 50 млн тенге от Мырзахметова

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Нуржан Альтаев
Нуржан Альтаев. Фото: Facebook / Нуржан Альтаев

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны началось предварительное слушание по делу экс-депутата мажилиса Нуржана Альтаева о взяточничестве, передает корреспондент NUR.KZ.

Согласно постановлению столичного суда, уголовное дело Нуржана Альтаева относится к категории особо тяжких преступлений и будет рассмотрено по статье 366 части 4 УК РК – это получение взятки в особо крупном размере.

Статья предусматривает наказание в виде штрафа в 70-ти либо 80-ти кратном размере взятки или лишением свободы на срок от 10-ти до 15-ти лет с конфискацией имущества и пожизненным запретом занимать определенные должности.

На момент слушания Альтаев находится под стражей – мера пресечения останется таковой на весь период суда.

Как отмечает пресс-служба суда Астаны, указанная сумма взятки в деле Альтаева – 50 млн тенге (115 тысяч долларов и 8 млн 150 тысяч тенге), которые, согласно обвинительному акту, он мог получить через посредника от Аблая Мырзахметова за покровительство и лоббирование интересов НПП "Атамекен".

Также сообщается, что дело состоит из 15-ти томов – по нему проходят 18 свидетелей.

Напомним, ранее Антикор озвучил подробности дела Альтаева – сообщалось, что его подозревают в получении ежемесячных взяток по 5 тысяч долларов от бывшего главы НПП «Атамекен» Аблая Мырзахметова.

По данным Антикора, это происходило в 2018-2020-х годах, когда Альтаев занимал должность вице-министра труда и соцзащиты, а затем депутата мажилиса. Всего, по версии следствия, он получил в виде взяток 135 тысяч долларов – деньги ему платились за содействие в получении госзаказа, лоббирование интересов и покровительство Мырзахметова.

Отметим, что о задержании Альтаева стало известно в июне этого года.

В мае этого года от Антикора также стало известно о расследовании в отношении экс-председателя правления НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова.

Затем в Антикоре сообщили, что Мырзахметова задержали по подозрению в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2043234-po-delu-o-vzyatke-eks-deputata-altaeva-nachalos-predvaritelnoe-slushanie-v-sude-astany/

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