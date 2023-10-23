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В Антикоре подтвердили задержание Марата Бекетаева

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Марат Бекетаев
Марат Бекетаев. Фото: ortcom.kz

Антикоррупционное ведомство подтвердило задержание Марата Бекетаева по подозрению в коррупционном правонарушении, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Антикора.

"Подтверждаем, что задержанным лицом является экс-министр юстиции М. Бекетаев. В данный момент подозреваемый с санкции суда заключен под стражу. Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - сообщили в антикоррупционном ведомстве.

Ранее в ведомстве сообщили, что экс-министр задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

"Он пролоббировал интересы аффилированной компании путем заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг, чем причинил особо крупный ущерб государству", - сообщали в Антикоре.

Позже источник NUR.KZ сообщил, что был задержан Марат Бекетаев, который занимал пост министра юстиции с 2016 года.

Марат Бекетаев родился в 1977 году в Шымкенте. Окончил Казахский государственный юридический институт, а также Лондонскую школу экономики и политических наук.

В разное время работал в министерстве иностранных дел, агентстве по делам государственной службы и администрации президента.

С 2016 года возглавлял министерство юстиции Казахстана.

В январе 2022 года стал советником премьер-министра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2042173-v-antikore-podtverdili-zaderzhanie-beketaeva/

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