Руководство "Әскери құрылыс" заподозрили в хищении бюджетных средств

Денежные купюры. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Руководство АО "Әскери құрылыс" подозревается в хищении бюджетных средств, об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК.

Антикоррупционной службой завершено досудебное расследование в отношении организованной преступной группы под руководством бывшего президента АО "Әскери құрылыс" Ерлана Тажиденова и других.

"К уголовной ответственности привлекаются 11 лиц, в их числе родные брат и племянник, а также подчиненные Тажиденова, ответственные за финансовую и корпоративную деятельность подконтрольных ему ТОО"Әскери құрылыс" и его филиала по Астане.

Они подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах путем заключения фиктивных договоров с аффилированными компаниями на приобретение товаров и услуг, оказание безвозмездной финансовой помощи.

Общая сумма ущерба составила 596 млн тенге.

В целях его возмещения наложены аресты на имущество, добытое преступным путем.

В настоящее время обвиняемые преданы суду.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - говорится в сообщении Антикора.

"Әскери Құрылыс", как указывается на сайте АО, занимается строительством и ремонтом объектов инфраструктуры ВС РК. Единственным акционером общества является Министерство обороны Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028377-rukovodstvo-ao-askeri-qurylys-obvinili-v-hischenii-byudzhetnyh-sredstv/