Побег Серика Кудебаева: в Кыргызстане СМИ сообщили о задержании четверых подозреваемых

Серик Кудебаев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По данным кыргызских СМИ, Военная прокуратура Кыргызстана расследует уголовное дело по факту незаконного пропуска через границу генерала Серика Кудебаева. Об этом сообщает издание 24.kg.

Как пишет издание, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, экс-глава Департамента полиции Алматинской области незаконно пересек казахстанско-кыргызскую границу.

Отмечается, что по информации, требующей подтверждения, на одном из КПП военнослужащий Погранслужбы узаконил его нахождение на территории Кыргызстана.

"Далее Серик Кудебаев вылетел в Турцию через аэропорт "Манас". Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконной миграции. Сейчас по этому делу проходят четыре человека. Их водворили в СИЗО-1 Бишкека", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, один из подозреваемых – военнослужащий, а остальные являются гражданскими.

Напомним, что 28 апреля Серику Кудебаеву вынесли приговор по делу о январских событиях. Он был признан виновным и проговорен к 10 годам лишения свободы.

При этом позже в прокуратуре сообщили, что дело о побеге Кудебаева за границу будет рассматриваться отдельно.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане также возбудили уголовное дело по факту незаконного пересечения Кудебаевым границы.

Дело Серика Кудебаева

В конце апреля 2022 года стало известно, что генерал-майора Серика Кудебаева уволили из полиции, а в середине мая его признали подозреваемым по делу о январских событиях.

Суд по делу Кудебаева начался 5 января. Ему было предъявлено обвинение по двум статьям УК РК – превышение власти или должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, и пытки.

Прокурор заявлял, что Кудебаев, являясь ответственным лицом, не принял меры по отражению нападения и стабилизации обстановки в регионе во время январских событий.

При этом сам подсудимый заявил о своей невиновности и попросил прекратить в отношении него уголовное преследование. Он также добавил, что статью о пытках людей "ему вменяют с молчаливого согласия".

Позже были озвучены новые подробности по делу Кудебаева. Бывший замначальника ДП Алматинской области Данияр Мендыбаев заявил, что Кудебаев приказывал покинуть здание и забрать с собой оружие.

В конце февраля появилась информация о том, что гособвинитель запросил для подсудимого 9 лет лишения свободы.

Позже стало известно, что Серик Кудебаев попал в больницу. Судебный процесс на некоторое время отложили.

Побег Серика Кудебаева

В конце марта сообщалось, что экс-начальник ДП Алматинской области в очередной раз не явился в суд. Поэтому было вынесено постановление о его принудительном приводе, а в начале апреля его объявили в международный розыск.

При этом в Погранслужбе РК сообщили, что Кудебаев официально границу не пересекал.

Позже замначальника КНБ рассказал, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту побега экс-главы ДП Алматинской области.

27 апреля генеральный прокурор Берик Асылов сообщил, что беглого генерал-майора задержали и доставили в Казахстан из Турции. Также в Сети появилась фотография бывшего высокопоставленного полицейского в наручниках в сопровождении двух сотрудников КНБ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021599-smi-chetvero-podozrevaemyh-prohodyat-po-delu-o-pobege-serika-kudebaeva/