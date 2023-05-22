Побег Серика Кудебаева: в Кыргызстане СМИ сообщили о задержании четверых подозреваемых
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По данным кыргызских СМИ, Военная прокуратура Кыргызстана расследует уголовное дело по факту незаконного пропуска через границу генерала Серика Кудебаева. Об этом сообщает издание 24.kg.
Как пишет издание, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, экс-глава Департамента полиции Алматинской области незаконно пересек казахстанско-кыргызскую границу.
Отмечается, что по информации, требующей подтверждения, на одном из КПП военнослужащий Погранслужбы узаконил его нахождение на территории Кыргызстана.
"Далее Серик Кудебаев вылетел в Турцию через аэропорт "Манас". Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконной миграции. Сейчас по этому делу проходят четыре человека. Их водворили в СИЗО-1 Бишкека", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, один из подозреваемых – военнослужащий, а остальные являются гражданскими.
Напомним, что 28 апреля Серику Кудебаеву вынесли приговор по делу о январских событиях. Он был признан виновным и проговорен к 10 годам лишения свободы.
При этом позже в прокуратуре сообщили, что дело о побеге Кудебаева за границу будет рассматриваться отдельно.
Ранее сообщалось, что в Кыргызстане также возбудили уголовное дело по факту незаконного пересечения Кудебаевым границы.
Дело Серика Кудебаева
В конце апреля 2022 года стало известно, что генерал-майора Серика Кудебаева уволили из полиции, а в середине мая его признали подозреваемым по делу о январских событиях.
Суд по делу Кудебаева начался 5 января. Ему было предъявлено обвинение по двум статьям УК РК – превышение власти или должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, и пытки.
Прокурор заявлял, что Кудебаев, являясь ответственным лицом, не принял меры по отражению нападения и стабилизации обстановки в регионе во время январских событий.
При этом сам подсудимый заявил о своей невиновности и попросил прекратить в отношении него уголовное преследование. Он также добавил, что статью о пытках людей "ему вменяют с молчаливого согласия".
Позже были озвучены новые подробности по делу Кудебаева. Бывший замначальника ДП Алматинской области Данияр Мендыбаев заявил, что Кудебаев приказывал покинуть здание и забрать с собой оружие.
В конце февраля появилась информация о том, что гособвинитель запросил для подсудимого 9 лет лишения свободы.
Позже стало известно, что Серик Кудебаев попал в больницу. Судебный процесс на некоторое время отложили.
Побег Серика Кудебаева
В конце марта сообщалось, что экс-начальник ДП Алматинской области в очередной раз не явился в суд. Поэтому было вынесено постановление о его принудительном приводе, а в начале апреля его объявили в международный розыск.
При этом в Погранслужбе РК сообщили, что Кудебаев официально границу не пересекал.
Позже замначальника КНБ рассказал, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту побега экс-главы ДП Алматинской области.
27 апреля генеральный прокурор Берик Асылов сообщил, что беглого генерал-майора задержали и доставили в Казахстан из Турции. Также в Сети появилась фотография бывшего высокопоставленного полицейского в наручниках в сопровождении двух сотрудников КНБ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021599-smi-chetvero-podozrevaemyh-prohodyat-po-delu-o-pobege-serika-kudebaeva/