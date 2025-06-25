Американская разведка разошлась с Трампом в оценке ущерба ядерным объектам Ирана

Разведка США разошлась с Трампом в оценке ущерба ядерным объектам Ирана - они не увидели полного их уничтожения, пишет CNN на источники, знакомые с ситуацией.

Как заявили корреспонденты издания, сразу семь источников сообщили, что военные удары США по трем ядерным объектам Ирана, нанесенные в минувшие выходные, не уничтожили основные компоненты ядерной программы страны и, скорее всего, лишь отсрочили ее на несколько месяцев.

Такова предварительная оценка американской разведки.

По словам одного из источников, она основана на оценке боевого ущерба, проведенной Центральным командованием США после американских ударов.

Эти выводы расходятся с неоднократными заявлениями президента Дональда Трампа о том, что удары полностью уничтожили иранские объекты по обогащению урана.

С позицией Трампа согласен и министр обороны США Пит Хегсет.

Однако источники, знакомые с разведданными, утверждают, что запасы обогащенного урана в Иране не были уничтожены, а центрифуги, в основном, не повреждены, пишет издание.

Также сообщается, что запасы урана могли быть вывезены до нанесения удара.

Подчеркивается, что Белый дом признал существование этой оценки, но заявил, что не согласен с ней.

Как пишет РИА Новости, Дональд Трамп обвинил CNN и NYT в попытке дискредитации ударов США по Ирану.

Напомним, ранее Дональд Трамп выступил с обращением к нации и объявил, что США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане. А премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации поблагодарил Трампа за удары по иранским ядерным объектам.

В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что атака США по ядерным объектам в Иране будет иметь далеко идущие последствия. Также в Иране сообщили, что не будут прекращать разрабатывать ядерную энергетику, несмотря на удары США.

После Трамп заявил о том, что американский удар уничтожил ядерные объекты Ирана.

В понедельник вечером Иран начал операцию против американских военных баз в Катаре. Также была атакована база США в Ираке.

Спустя несколько часов Дональд Трамп опубликовал пост, в котором заявил, что достигнуто соглашение о прекращении огня между Израилем и Ираном.

Позже советник офиса Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль достиг своих целей в операции против Ирана и по согласованию с президентом США Дональдом Трампом согласен на прекращение огня.

Однако далее в ЦАХАЛ заявили, что израильская армия зафиксировала новые ракетные пуски с иранской территории. СМИ сообщили, что министр обороны Израиля приказал ответить Ирану на нарушение перемирия.

Вскоре после заявления о достигнутом перемирии президент США Дональд Трамп предостерег Израиль от новых ударов по Ирану. А в разговоре с журналистами глава Белого дома не сдержался и выругался матом, комментируя конфликт между Израилем и Ираном.