Трамп выругался матом из-за Израиля и Ирана

Президент США Дональд Трамп не сдержался, комментируя ситуацию между Израилем и Ираном. Политик выругался матом, беседуя с журналистами, передает NUR.KZ.

Кадры опубликовала в соцсети Х американская телевизионная сеть C-SPAN.

Дональд Трамп эмоционально выразил сильное недовольство обеими сторонами перед вылетом на саммит НАТО.

"Я думаю, они оба его нарушили. Эти две страны, которые воюют так долго и ожесточенно, что уже не знают, какого *** делают. Понимаете?" - заявил он.

Напомним, Дональд Трамп опубликовал пост, в котором заявил, что достигнуто соглашение о прекращении огня между Израилем и Ираном.

"Прекращение огня вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его", написал Трамп.

По сообщениям СМИ, иранская сторона подтвердила информацию.

Позже советник офиса Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль достиг своих целей в операции против Ирана и по согласованию с президентом США Дональдом Трампом согласен на прекращение огня.

Однако далее в ЦАХАЛ заявили, что израильская армия зафиксировала новые ракетные пуски с иранской территории. СМИ сообщили, что министр обороны Израиля приказал ответить Ирану на нарушение перемирия.

Вскоре после заявления о достигнутом перемирии президент США Дональд Трамп предостерег Израиль от новых ударов по Ирану.