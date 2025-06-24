Трамп выругался матом из-за Израиля и Ирана
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Президент США Дональд Трамп не сдержался, комментируя ситуацию между Израилем и Ираном. Политик выругался матом, беседуя с журналистами, передает NUR.KZ.
Кадры опубликовала в соцсети Х американская телевизионная сеть C-SPAN.
Дональд Трамп эмоционально выразил сильное недовольство обеими сторонами перед вылетом на саммит НАТО.
"Я думаю, они оба его нарушили. Эти две страны, которые воюют так долго и ожесточенно, что уже не знают, какого *** делают. Понимаете?" - заявил он.
Напомним, Дональд Трамп опубликовал пост, в котором заявил, что достигнуто соглашение о прекращении огня между Израилем и Ираном.
"Прекращение огня вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его", написал Трамп.
По сообщениям СМИ, иранская сторона подтвердила информацию.
Позже советник офиса Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль достиг своих целей в операции против Ирана и по согласованию с президентом США Дональдом Трампом согласен на прекращение огня.
Однако далее в ЦАХАЛ заявили, что израильская армия зафиксировала новые ракетные пуски с иранской территории. СМИ сообщили, что министр обороны Израиля приказал ответить Ирану на нарушение перемирия.
Вскоре после заявления о достигнутом перемирии президент США Дональд Трамп предостерег Израиль от новых ударов по Ирану.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2259018-tramp-vyrugalsya-matom-iz-za-izrailya-i-irana/
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