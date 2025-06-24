"Прекращение огня вступило в силу": Трамп сделал новое заявление о перемирии между Ираном и Израилем

Президент США Дональд Трамп несколько минут назад заявил, что соглашение о перемирии огня между Ираном и Израилем вступило в силу, передает NUR.KZ.

Дональд Трамп опубликовал пост в своем аккаунте в Truth Social, в котором заявил, что соглашение о перемирии огня между Ираном и Израилем вступило в силу.

"Прекращение огня вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его", — написал Трамп.

По информации РИА Новости, иранское телевидение Press TV подтвердило информацию о перемирии с Израилем.

Напомним, в эти выходные США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане. В МИД Ирана заявили, что атака США по ядерным объектам в Иране будет иметь далеко идущие последствия. Также в Иране сообщили, что не будут прекращать разрабатывать ядерную энергетику, несмотря на удары США.

А накануне Иран начал операцию против американских военных баз в Катаре. Также была атакована база США в Ираке. После этого ряд стран закрыли воздушное пространство из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Сразу после этого МИД Казахстана обратилось к гражданам Казахстана пересмотреть все ранее запланированные поездки в страны Ближнего Востока, особенно в Катар и ОАЭ.

Несмотря на ответ Ирана, президент США Трамп заявил о заключении перемирия между Ираном и Израилем. По его словам, страны объявят о нем в ближайшие 24 часа. При этом, глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что на данный момент нет соглашения c Израилем о прекращении огня или военных операций.