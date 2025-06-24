Израиль обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня и готовит ответ

Израильская армия зафиксировала новые ракетные пуски с иранской территории - об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ в официальном Telegram-канале, передает NUR.KZ.

Сообщается, что ЦАХАЛ обнаружил ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории Израиля.

Для перехвата угрозы задействованы оборонительные системы.

Также израильская армия сообщила, что на севере Израиля прозвучали сирены после обнаружения ракет.

Как пишет РИА Новости, министр обороны Израиля приказал ответить Ирану на нарушение перемирия.

"Я дал указание силам ЦАХАЛ решительно отреагировать на нарушение Ираном прекращения огня мощными ударами по целям режима в самом сердце Тегерана", - заявил Кац.

Напомним, Дональд Трамп опубликовал пост, в котором заявил, что соглашение о перемирии огня между Ираном и Израилем вступило в силу.

"Прекращение огня вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его", написал Трамп.

По сообщениям СМИ, иранская сторона подтвердила информацию.

Позже советник офиса Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль достиг своих целей в операции против Ирана и по согласованию с президентом США Дональдом Трампом согласен на прекращение огня.

Отметим также, МИД РК сделало заявление в связи с резким осложнением военно-политической обстановки на Ближнем Востоке. Казахстанцев попросили пересмотреть все ранее запланированные поездки в страны Ближнего Востока.

А в пресс-службе Минтранспорта заявили, что в ряде стран ограничено либо закрыто воздушное пространство - казахстанские авиакомпании приостановили некоторые рейсы на Ближний Восток.