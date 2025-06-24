"Устранили экзистенциальную угрозу": Израиль подтвердил прекращение огня

Как сообщил советник офиса Биньямина Нетаньяху, Израиль достиг своих целей в операции против Ирана и по согласованию с президентом США Дональдом Трампом согласен на прекращение огня, передает NUR.KZ.

Об этом написал советник офиса премьера Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале.

По словам Гендельмана, минувшей ночью премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел заседание кабинета безопасности при участии министра обороны, начальника Генерального штаба и главы Моссада, чтобы сообщить: Израиль не только достиг всех целей операции "С львиной отвагой" - но и превзошел их.

"Государство Израиль устранило немедленную экзистенциальную двойную угрозу - в ядерной сфере и в области баллистических ракет.

Кроме того, Армия обороны Израиля установила полный контроль над воздушным пространством Тегерана, нанесла сокрушительный удар по высшему военному командованию Ирана и уничтожила десятки ключевых объектов государственной инфраструктуры", - пишет Гендельман.

"Израиль выражает благодарность президенту Трампу и Соединенным Штатам Америки за их поддержку и за участие в устранении иранской ядерной угрозы.

В связи с достижением стратегических целей операции и в полном согласовании с президентом Трампом Израиль принял его инициативу о двустороннем прекращении огня", - говорится далее в публикации.

Там же отмечается, что Израиль "будет отвечать с максимальной решимостью на любое нарушение условий перемирия".

А граждане Израиля обязаны продолжать следовать инструкциям Командования тыла до полного подтверждения соблюдения режима прекращения огня. Ожидается, что премьер-министр выступит с официальным обращением в течение дня.

Напомним, Дональд Трамп опубликовал пост, в котором заявил, что соглашение о перемирии огня между Ираном и Израилем вступило в силу.

"Прекращение огня вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его", написал Трамп.

По сообщениям СМИ, иранская сторона подтвердила информацию.

Также напомним, в эти выходные США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане. В МИД Ирана заявили, что атака США по ядерным объектам в Иране будет иметь далеко идущие последствия. Также в Иране сообщили, что не будут прекращать разрабатывать ядерную энергетику, несмотря на удары США.

А накануне Иран начал операцию против американских военных баз в Катаре. Также была атакована база США в Ираке. После этого ряд стран закрыли воздушное пространство из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Сразу после этого МИД Казахстана обратилось к гражданам Казахстана пересмотреть все ранее запланированные поездки в страны Ближнего Востока, особенно в Катар и ОАЭ.

Несмотря на ответ Ирана, президент США Трамп заявил о заключении перемирия между Ираном и Израилем. По его словам, страны объявят о нем в ближайшие 24 часа. При этом, глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что на данный момент нет соглашения c Израилем о прекращении огня или военных операций.